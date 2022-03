Benoit Dupont met Leader Racing klaar voor start van het VW Fun Cup-seizoen

Benoit Dupont, 33 ondertussen, pendelt tussen zijn woonst in het Antwerpse en zijn bedrijf in het Waalse Ghislenghien, waar hij actief is in de wereld van de grondverzetwerken. Ondertussen doet de kersverse vader het ook in de autosport met het team Leader Racing, waarvan de naam een knipoog is naar de tegenstanders van Michel Vaillant in de gelijknamige stripreeks.

“Ik ben in 2020 terug met racen begonnen en heb voor de VW Fun Cup gekozen omdat het een mooie competitie is, spannend, intensief en met een goede ambiance”, legt de racende ondernemer uit. “Ik wil niet enkel mezelf de kans geven om te racen, maar geef ook jong talent de mogelijkheid om ervaring op te doen. Zo racen wij samen met de 21-jarige Tristan Földesi, een bloedsnelle kerel, maar voor wie de kansen in de autosport eerder beperkt zijn, uiteraard omwille van budgettaire redenen. Maar die jongen verdient echt zijn kans, hij is misschien wel één van de snelste rijders van het heel VW Fun Cup peloton. Hij toonde zijn snelheid vorig seizoen meerdere malen en ik heb er alle vertrouwen in dat hij dit jaar verder ontbolstert. Verder doen we het met de 17-jarige rookie Antoine Morlet en Edouard Chevalier. Tijdens de 25 uur van Spa, in juli, komt Martin Leburton ons vervoegen. We komen dit seizoen in de topklasse van de competitie uit en willen daar echt ons beste beentje voorzetten. Het team Leader Racing is geen structuur met vijf of zes wagens, maar we hebben de wagen nu echt wel onder de knie en het team is zeer homogeen. Last but not least, ben ik met mijn bedrijf Torfs, ook partner van de VW Fun Cup.”