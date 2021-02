Benny Van Loon (TOR Deurne Pirates) krijgt loon naar werken: “Provinciaal voetbal voor onze jeugd was één van de grootste doelstellingen bij de fusie”

“Het was één van de belangrijkste doelstellingen bij de fusie om onze jeugd provinciaal voetbal te kunnen aanbieden, maar we hadden niet verwacht dat het zo snel zou lukken”, vertelt voorzitter Benny Van Loon. “We zijn tenslotte pas vorig seizoen gefusioneerd, waardoor alles nog niet perfect op punt staat. Op dat vlak is het stopzetten van de competitie een geluk bij een ongeluk geweest voor ons, want daardoor hebben we wat meer tijd gekregen om de club op een gestructureerde manier voort uit te bouwen zonder stappen over te slaan.”

Van Loon is duidelijk bijzonder trots op het behalen van de twee sterren. “De jeugd is één van de prioriteiten van de nieuwe fusieclub. Daarom hebben we, ondanks corona, ook wat geld gestoken in onze jeugdwerking door bijvoorbeeld alle trainers op cursus te sturen. En dat heeft blijkbaar geloond”, klinkt het. “Het is trouwens niet alleen belangrijk voor onze leden dat ze provinciaal voetbal kunnen spelen. Ook voor de uitstraling van de club is het een goede zaak en om de concurrentie met de ploegen uit de buurt te kunnen aangaan. In het verleden werd onze betere jeugd bijvoorbeeld steevast weggeplukt, terwijl we nu hopelijk voor een betere doorstroming naar ons eerste elftal kunnen zorgen.”

Leemte opvullen

Ook wat die eerste ploeg(en) betreft, heeft Tor Deurne Pirates de afgelopen weken duidelijk niet stilgezeten. “Zowel de technische staf van de A- als van de B-ploeg heeft al bijgetekend. Ook het merendeel van de spelers blijft op post trouwens. We zoeken voor onze A-ploeg enkel nog een spits en een aanvallende middenvelder”, geeft Van Loon mee. “Naar die posities waren we trouwens vorig seizoen al op zoek, maar toen zijn we er niet in geslaagd om die leemtes op te vullen of toch niet goed genoeg. Niet toevallig waarschijnlijk omdat dat net de duurste posities zijn, want we zijn zeker niet van plan om gekke dingen te doen.”

