Benny Smismans nieuwe jeugdverantwoordelijke bij HO Wolvertem Merchtem: “Streven naar zestig procent eigen jeugd in eerste ploeg”

voetbal 3AHoewel er al enige tijd geen bal meer rolt voor de eerste ploeg van derdenationaler HO Wolvertem Merchtem, waar hopelijk in januari weer verandering in komt, hebben de spelertjes van de U6 tot en met de U12 vorige week weer de trainingen kunnen opstarten. Ook achter de schermen zat de club niet stil, want ze maakte werk van een nieuw hoofd jeugdwerking, Benny Smismans. Hij volgt Geert Chrispeels op.

Voor al wie de club van nabij volgt, is Smismans natuurlijk geen onbekende. “Met wat onderbrekingen ben ik vier jaar actief bij Wolvertem Merchtem. Eerst was ik twee jaar trainer van de U17 en nadien begeleidde ik samen met oud-speler Kevin Bogemans het ‘quality team’, zeg maar de groep met potentiële spelers voor de eerste ploeg. Sinds begin dit jaar werd ik coördinator bovenbouw en mede-trainer van de U19. En nu dus de nieuwe TVJO. We tellen op dit moment een kleine vijfhonderd jeugdspelers en veertig trainers, dus dat is toch geen kleine jeugdwerking. We hebben een interprovinciale jeugdwerking met als doel voor doorstroming naar de eerste ploeg te zorgen en een regionale jeugdwerking, waarin eerder de funfactor voorop staat.”

“Binnen die interprovinciale jeugdwerking is het de visie van de club dat zestig procent van de eerste ploeg uit eigen opgeleide spelers bestaat. Op dit moment zitten we aan 25 procent en dat is te weinig. Daar willen we volop op inzetten, want het kan niet de bedoeling zijn om spelers op te leiden en er nadien niets meer mee te doen. Wolvertem Merchtem is nu eenmaal een club die jeugdwerking hoog in het vaandel draagt en dat willen we ook op het hoogste niveau. Bij de beloften is dan weer tachtig procent van de kern eigen jeugd, dus het kan zeker wel.”

Meer meisjes

“Onze regionale jeugdploegen, waarin plezier en beleving vooropstaan, willen we ook voort ondersteunen zodat jongens én meisjes die graag voetballen, voor onze club kiezen. We worden daarin natuurlijk niet echt geholpen door de huidige situatie, want activiteiten organiseren is uit den boze. Gelukkig konden we afgelopen week al voorzichtig weer beginnen met de trainingen van de U6 tem de U12. De begeestering bij die spelertjes was aandoenlijk en dat motiveert enorm. Ook moet het de bedoeling zijn om binnen onze jeugdwerking meer meisjes aan het voetballen te krijgen. We zijn momenteel met onze drie vrouwenelftallen actief in tweede nationale en in eerste en tweede provinciale dus er zijn zeker doorgroeimogelijkheden.”

“Kortom, heel wat werk op de plank dus. Gelukkig kan ik deze functie uitoefenen in nauwe samenwerking met Kevin Bogemans en Dimitri Haverals. Er is een goede aanzet gegeven en hopelijk kunnen we met de ganse club de jeugdwerking van HO Wolvertem Merchtem verder op de kaart zetten.”