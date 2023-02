Benny Roegiest (Aalter) na 3-0-winst tegen Anzegem: “Jammer dat er volgende week niet gespeeld wordt”

Voetbal Tweede provinciale A Marc Leroy wordt nieuwe trainer van Leeuw Brucom: “Het is een leuke uitdaging om Tony Paridaens op te volgen”

Met een zevende plaats in tweede provinciale A voldoet Leeuw Brucom perfect aan de verwachtingen. De ploeg is al jaren een vaste waarde in de reeks en dat is prima. Het voorbije decennium was Leeuw Brucom de ploeg van Tony Paridaens. Daar komt verandering in. Na dit seizoen neemt Marc Leroy zijn taken over als trainer.

