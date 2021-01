Benny Mertens gaat met Kortrijk Spurs voor tweede zege tegen Luik: “Decompressie absoluut vermijden”

BASKETBAL TOp division WomenNa de serieuze misstap tegen Sint-Katelijne-Waver, op de eerste speeldag na de herstart van de competitie in Top Division Women, won Kortrijk Spurs zijn twee daaropvolgende matchen. Coach Benny Mertens is dan ook heel trots op zijn team en hoopt de zegereeks dit weekend voort te zetten tegen Luik.

Kortrijk Spurs haalde het vorig weekend in de competitie met 81-78 tegen Kangoeroes Basket Mechelen, een ploeg die mikt op de play-offs en enkele buitenlandse speelsters in de rangen heeft. “Verschillende punten leidden ons naar de overwinning”, blikt coach Benny Mertens enthousiast op de winst terug. “Er was een uitmuntende prestatie van Lara Gaspar, Sien Devliegher en Evi Heyse. Voorts de sterke defense als ploeg, de dominantie in de rebound en het collectieve in de aanval. En ten slotte de voorbereiding op de wedstrijd. Dat heeft allemaal bijgedragen tot dat prachtige resultaat.”

Twijfel na Sint-Katelijne-Waver

Nochtans was er heel wat bezorgdheid na de fikse nederlaag tegen Sint-Katelijne-Waver. Kortrijk werd in de eerste helft op een hoopje gespeeld. “Ja, er was twijfel. Bij iedereen denk ik. De lange periode zonder basketbal is één iets. En we hadden daarnaast liever pas in januari willen starten”, aldus Mertens. “De match tegen SKW kwam gewoonweg te vroeg voor ons. De extra weken hebben ons deugd gedaan en de oefenwedstrijd tegen Laarne die we ruim wonnen gaf vertrouwen.”

Dit weekend speelt Kortrijk tegen Liège Panthers, een cruciaal duel om in de rangschikking nog wat plaatsjes op te schuiven. Begin oktober ging Kortrijk nog met nipt verschil winnen in Luik. “Er komt inderdaad een belangrijke wedstrijd aan, eentje om in te bevestigen. We zullen er ook alles aan doen om het Luik moeilijk te maken. Decompressie moeten we nu absoluut weten te vermijden.”

Dromen mag

Voorgaande jaren mikte Kortrijk, toen nog als Deerlijk, altijd op een plaatsje bij de eerste acht om aan de play-offs te kunnen deelnemen. Dit jaar moet je daarvoor bij de eerste vier eindigen. Gezien het basketbal van de voorbije wedstrijden ligt dat misschien toch wel binnen handbereik. “We zien wel waar we eindigen. Maar elke wedstrijd zullen we onze huid duur verkopen. Dromen kan, maar we moeten de voetjes op de grond houden en elke dag weer keihard werken”, besluit de coach.