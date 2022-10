Benny Lunenburg (T1 Dessel Sport): “We moeten bij Rupel Boom zorgen voor een positief vervolg”

De opluchting in het Desselse kamp was de voorbije dagen groot. Het eerste doelpunt van Oleg Cheprassov in deze competitie leverde Dessel in de Noorderkempen de drie punten op.

Mentaal

Vorig jaar was Dessel in eerste nationale nog een toonaangevende ploeg. Dit seizoen loopt het minder, waardoor de spelersgroep ook mentaal op de proef werd gesteld. “Er is al oplapwerk nodig geweest. Op dergelijke momenten is het belangrijk om het nodige geluk aan je zijde te hebben. Dat ontbrak ons. Intussen is Jasper Sols opnieuw uitgevallen, maar kunnen we in het offensieve compartiment weer rekenen op de diensten van Jari Breugelmans. We moeten hem alleen de kans geven om wedstrijdritme op te doen. Dat kan alleen door te spelen. Hij zorgt eveneens voor de nodige diepgang.”