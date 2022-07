Benny Lunenburg (T1 Dessel Sport): “Oefenwedstrijd tegen Witgoor zal heel speciaal blijven”

Voor de Kempische formatie uit eerste nationale nadert de competitie met rasse schreden. De komende weken zal alle beschikbare tijd met de nodige zorg worden ingevuld. Zo was er het voorbije weekend de meer dan geslaagde driedaagse stage in Duitsland.

“We hebben in Dusseldorf in ideale omstandigheden kunnen werken”, zegt trainer Benny Lunenburg. “Een stage in de aanloop naar een nieuw seizoen, is meer dan alleen het sportieve op het veld. Het is de bedoeling om mekaar beter te leren kennen. De randactiviteiten waren zo opgesteld dat ook daar het competitieve naar boven kwam. De drang om te willen winnen was op die manier eveneens aanwezig.”