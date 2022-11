Benny Lunenburg keert terug naar Achel VV waar hij als jeugdspeler opgroeide en jeugdtrainer was: “Ik ga er voor de volle honderd procent tegenaan”

Het telefoontje van Jan Van Hout om Achel VV te verlaten, sloeg in als een bom. Niemand had dit zien aankomen, ook voorzitter Vital Davidts niet. “Toen Jan me tijdens het weekend belde en zijn ontslag aanbood, was ik volledig verrast”, blikt de Achel voorzitter terug. “Witgoor zou zijn nieuwe club worden. Enkele jaren geleden klopte Witgoor al een keer bij Van Hout aan de deur, maar toen vond Jan dat de stap naar het amateurvoetbal te vroeg kwam. Dat hij dit nu wel deed, overdonderde ons. Samen met sportief-verantwoordelijke Rudi Tielemans zijn we rond de tafel gaan zitten en de naam van Benny Lunenburg viel snel. Benny vroeg even bedenktijd, maar na twee dagen was de deal rond. Of onze doelstellingen behouden blijven? Natuurlijk. We beschikken over een goed team dat mee kan strijden voor een top vijf plaats of een eindrondeticket. Met Lunenburgs ervaring in het nationaal voetbal, halen we kwaliteit binnen. Daarenboven is het iemand van bij ons. Hij kent de club van binnen en van buiten. Benny is een absolute meerwaarde voor Achel”, weet Davidts.