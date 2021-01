Benny Lunenburg en Dessel Sport hervatten maandag de training: “Veiligheid komt op de eerste plaats”

Om alles volgens het protocol te laten verlopen, heeft men bij Dessel alles tot in de puntjes geregeld.

“De tijd dat we zo aan een voorbereiding konden beginnen is voorbij”, reageert trainer Benny Lunenburg. “Daarom dat de spelersraad eveneens bij het project is betrokken. De training begint maandagavond om 18.30 uur, maar de eerste spelers zullen reeds om 16 uur op het terrein aanwezig zijn voor een sneltest. In principe kennen ze een kwartier later het resultaat. Indien iedereen de test doorstaat, zullen er 23 spelers op het veld staan. Er zijn twee testen per week voorzien.”

Splitsen van de kleedkamers

Op het terrein kunnen de spelers in kleine groepjes aan het werk. Die beperking is eveneens van toepassing op het gebruik van de kleedkamers en de douches. Zelfs de ballen zullen geregeld moeten ontsmet worden.

“De spelers zullen in beperkte kring gebruik maken van de kleedkamers. Ook het douche zal beurtelings gebeuren. Op die manier hopen we dat we van het virus gespaard zullen blijven.”

Kantines

Indien alles volgens plan verloopt, en de overheid het gebruik van de kantines opnieuw zal toelaten, hoopt Dessel de volledig eerste ronde te kunnen afwerken.

“Ik zou er geen probleem mee hebben om begin maart van start te gaan”, stelt Lunenburg. “Laat ons gewoon tot einde mei voetballen. Vandaag gaan we ervan uit dat we half februari kunnen beginnen. Naast de trainingen hebben we oefenwedstrijden voorzien tegen Tongeren, Hasselt en De Kempen. Voor de club is het cruciaal dat de kantine geopend kan worden zodat er inkomsten zijn.”

Beerschot

Dessel is eveneens actief in de Cofidis Cup. Daarin is het begin februari gastheer voor Beerschot.

“Die wedstrijd beschouwen we als een onderdeel van onze voorbereiding. Het moet de ideale generale repetitie worden. Voor de club en de spelers zou het jammer zijn indien dat duel zou wegvallen.”