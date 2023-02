Benny Liebens (Belisia): “Het is een cliché, maar vreugde en verdriet liggen kort bij mekaar”

Nog geen dag later was T3 Liebens dan weer getuige van de wedergeboorte van zijn team Belisia op het veld van Pepingen-Halle. “De laatste vijf wedstrijden hadden we inderdaad een moeilijke periode. We kwamen in die tijdspanne amper éénmaal tot scoren. Wat ons vooral sierde; we lieten het kopje nooit hangen en bleven op training alles geven. En dan weet je, dat het er toch ooit weer moet uitkomen. Dat die 0-4 er dan komt op een voor mij moeilijk moment, voelt aan als die figuurlijke arm om je heen. Het besef dat Ben, voor wie sport heel belangrijk was, dit ook ergens beleeft en meeviert; is voor ons als familie een ruggesteuntje. Ik wil zeker trainersstaf en bij uitbreiding de ganse omkadering, spelersgroep en clubmensen bedanken voor die talloze steunbetuigingen. Laat ons deze zege aangrijpen als een nieuwe start en wie weet wat het seizoen ons nog zal brengen”, blikt Benny Liebens terug op de voorbije uren.