Benny Jonckheere keert terug als T2 bij SV Diksmuide: “Jaartje rust heeft mij deugd gedaan”

“Na twintig seizoenen op rij trainer te zijn, had ik nood aan een korte rustpauze”, bevestigt de hulpcoach, die in 2019-2020 de dames van Famkes Westhoek Diksmuide Merkem coachte in eerste nationale. “Ik had het druk op mijn werk en leefde al enkele jaren op rij aan een hoog tempo. Deze rustperiode heeft mij goed gedaan. Ik voel me nu beter in mijn vel en ben uiterst gemotiveerd om opnieuw training te geven. Toen ik hoorde dat Diksmuide een nieuwe technische staf zocht, nam ik contact op met de club. Ik heb nog niet eerder samen gewerkt met Deschodt, maar volgde samen met hem de UEFA A-trainingscursus. Hij heeft de voorbije jaren naam en faam gemaakt als trainer in het West-Vlaamse voetbal en ik kijk ernaar uit om met zo’n vakman samen te werken.”