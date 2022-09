Benny Jonckheere is opnieuw T1-ad-interim bij Diksmuide: “Vorige passages liepen goed af”

Het is niet de eerste keer dat Jonckheere de taak als interim-trainer opneemt. Ook na het vertrek van enkele voorgangers, zijnde Mark Dawyndt, Frank Claeys, Jerko Tipuric en Christ Vandevijvere, werd de sympathieke assistent al eens aangesteld als crisismanager. In het verleden coachte Jonckheere ook al de vrouwen van Famkes Westhoek Diksmuide Merkem. “Die periodes zijn in het verleden meestal goed afgelopen”, lacht de tijdelijke T1 ons toe. “Ik hoop dat die beslissing nu opnieuw positief uitdraait. Nee, ik zag het vertrek van Allan Deschodt niet aankomen. Hij sprak van een gewijzigde mentaliteitshouding bij de spelersgroep, die hij maar moeilijk kon aanvaarden. Dat is geen prettige situatie, maar we mogen er niet te lang bij stil staan en moeten vooruit kijken.”

Pompen of verzuipen

Zijn eerste opdracht als T1-ad-interim werkte Jonckheere met succes af: er werd met 0-1 gewonnen in Boezinge. Meteen goed voor de eerste driepunter van het seizoen. “In de eerste helft was het nochtans zoeken naar een antwoord op het spelsysteem van de thuisploeg”, vervolgt Jonckheere. “We groeiden echter in de partij en kort na de pauze bracht aanvoerder Cardon ons voorsprong vanop de strafschopstip. Ik vond ons toen domineren, maar twintig minuten voor tijd verloren we met Rico Jordi een pion na een dubbele gele kaart. Het was pompen of verzuipen in de slotfase, maar we hebben het gehaald. We pakten de overwinning op punten en zonder veel overschot, maar op een diefje wonnen we zeker niet”, besluit de coach, die dit weekend RC Lauwe ontvangt op De Pluimen.