Benny Bontinck (Destelbergen) voelt geen druk voor topper: “Wij moeten veel minder dan Maldegem”

Na twee duels zonder zege knoopte FC Destelbergen vorig weekend opnieuw aan met een zege. Het klopte Sint-Denijs met een knappe 1-4. “Dat deed ons heel veel deugd”, aldus coach Benny Bontinck. “Thuis tegen Poesele zat er meer in dan de 3-3 en op Kleit kan je wel eens verliezen. Reageren met 1-4 bij Sint-Denijs, ondertussen toch ook al vijfde in de stand, is mooi.”

Die knappe zege hoopt de trainer zondag te bevestigen in een belangrijke topper. “Mochten we komend weekend winnen tegen Maldegem, dan kunnen we in het heden leven en zal niemand nog aan die één op zes denken. Ik hoop op een sportieve wedstrijd, want dat is me vooral bijgebleven uit de heenronde. Toen stonden we na dertig minuten al 3-0 achter en pakten we twee rode kaarten in het eerste kwartier na de pauze.”

“Daar zijn wij als ploeg de mist ingegaan. We hebben er sindsdien goed op gereageerd, draaiden de knopjes om en zijn volwassener geworden. Het zal moeten, want Maldegem heeft een hevig publiek en komt wellicht met een bus. We hopen propaganda te maken voor tweede provinciale.”

Destelbergen geniet het thuisvoordeel en een bijkomende bonus van twee punten voorsprong. “Verliezen is in ons geval geen drama. Enerzijds omdat Maldegem daarna nog tegen Poesele en Kleit moet spelen, anderzijds omdat zij luidop hebben uitgesproken dat ze kampioen moeten worden. Wij daarentegen zitten pas in het eerste seizoen van een driejarenplan. Als wij winnen, dan delen we wel een tik uit.”

“Ook de stand spreekt in ons voordeel. Wij hebben twee matchen meer gewonnen dan zij, wat op het einde van het seizoen ook nog beslissend kan zijn. De kans dat we met gelijk punten eindigen is reëel. Dan komt die extra overwinning ons goed van pas. Zij moeten dus minstens een punt meer pakken dan wij. De druk ligt bij hen.”

“Toch mogen we niet rekenen”, waarschuwt de coach. “We proberen onze lessen te trekken uit de heenwedstrijd die we met zware 5-0-cijfers verloren. Als we achteruit kruipen tegen Maldegem, met iemand als Tom Persan in de rangen, roepen we het misschien over onszelf af. Afhankelijk van de wedstrijdsituatie zullen we op een bepaald moment moeten beslissen of we tevreden kunnen zijn met een punt.”

Transfers

Na Wesley Basyn (Sparta Petegem) en Emmanuel Donkor (KWIK Eine) versterkte de leider in tweede provinciale zich voor komend seizoen ook nog met Perry Owusu van DKW Evergem.

