Benneth Vaelen (ZVK Eisden-Dorp): “Na lange revalidatie weer helemaal fit”

Vorig seizoen knokte het kleine ZVK Eisden-Dorp tot de absolute eindfase om het behoud. Dit jaar liggen de kaarten anders. De club staat voorlopig op een derde plaats, net achter de toppers Antwerpen en Anderlecht.

“Nochtans was onze doelstelling voor het seizoen niet anders dan het voorbije jaar”, zegt Benneth Vaelen. “Onze betrachting was en blijft zo snel mogelijk het behoud verzekeren. Met vier zeges, één draw en slechts twee nederlagen staan we onverwacht mee bovenin. En dat is verdiend. We hebben geen enkel punt gestolen en zijn niet langer het kneusje van de reeks. Onze sterkte? Een goede mix tussen jeugdig enthousiasme en ervaring, kameraadschap en een kern met bijna allemaal Limburgers.”

Negen maanden revalidatie

Benneth Vaelen is na een lange revalidatie van een zware knieblessure weer helemaal terug en met een enorme drive is hij mee bepalend voor de prima resultaten. Niet alleen bij ZVK Eisden-Dorp, maar ook op het veld bij Lanaken VV. “Het was een lange en moeilijke revalidatie”, blikt Vaelen terug. “En dat zowel op mentaal als fysiek vlak. Met clubkinesist Brecht Vissers had ik een geduldige en vaardige hulp aan mijn zijde. Ongelooflijk hoe hij mij door deze helse periode heen loodste. Ik voel me sterker dan ooit. Met acht doelpunten heb ik ook mijn trefkracht terug gevonden. Schitterende hoe het nu vlot, zowel in de zaal als op het veld.”

Ook coach Guy Beckers heeft een grote invloed op de resultaten van ZVK Eisden-Dorp, al moest hij onlangs gas terugnemen met een hartinfarct. “Coach Guy Beckers is inderdaad een belangrijke schakel in onze club. Hij is heel gedreven bezig. Niet enkel bij ons, maar ook bij Voetbal Vlaanderen als trainersopleider en video-analist. Hij leeft aan 300 kilometer per uur. Niemand had dit hartfalen zien aankomen. Ondertussen zit hij opnieuw op de bank, maar laat het coachen over aan T2 Dave Vanderlinden.”

Power en duelkracht

Vrijdag volgt een trip naar Charleroi. “In principe is Charleroi een maatje te groot voor ons. Zij behoren tot de top van België. Maar je weet nooit. Vorige wedstrijd verloren pas in de allerlaatste minuut tegen Antwerp. Onze ploeg groeit en blijft stappen vooruitzetten. We zullen onze vel duur verkopen. We spelen misschien niet het mooiste technische voetbal van de reeks, maar stellen daar wel power en duelkracht tegenover en dat levert punten op. We willen zo snel mogelijk aan 22 punten raken. Nadien kunnen we eventueel hoger mikken en onze doelstellingen bijstellen. We zijn een stabiele club geworden en willen hierop verder bouwen”, besluit Benneth Vaelen.

