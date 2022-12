Benji Commers bezorgt FC Averbode-Okselaar de winst in gesloten topper tegen Rotselaar (1-0): “We zijn een mooi verhaal aan het schrijven”

Het was vooraf aangekondigd: allesbepalend zou deze topper zeker niet worden, maar finaal kwam FC A-O dan toch als mentale winnaar uit de strijd. “We zijn duidelijk de evenknie van elkaar”, stelde de matchwinnaar achteraf vast. “De statistieken bewijzen het en het is ook zondag nog eens tot uiting gekomen op het veld. We hadden ons aan een stevige tegenstander verwacht en dat is ook gebleken. Rotselaar is een complete ploeg, met een stugge verdediging, veel beweging voorin én ook de nodige duelkracht. Het was misschien niet de mooiste wedstrijd. Het was eerder een cupmatch. Fysiek vrij zwaar, maar ook een tactisch spelletje, met niet al te veel kansen. Het kon alle richtingen uit en uiteindelijk hebben wij dan net dat tikkeltje geluk gehad om het tij in ons voordeel te doen kantelen.”

Slim aangepakt

Een moeizame zege dus, maar wel een heel belangrijke voor FC A-O. “Een gelijkspel was misschien wel gerechtvaardigd geweest”, moet Commers toegeven. “Maar we hebben het slim aangepakt. We wisten dat Rostelaar geen opendeurdag zou komen houden. We hadden een plan en dat is goed uitgedraaid. We staan nu terug één puntje voor Rotselaar, met nog een inhaalmatch tegoed. Dat is alleen maar goed voor het vertrouwen, maar dat zal nu zaterdag wel nog bevestigd moeten worden in Houtem. Als we ons daar niet laten verrassen, kunnen we met een heel goed gevoel de winterstop ingaan.”

Nu of nooit?

Met een periodetitel op zak en Rotselaar als enige concurrent lijkt het dit seizoen nu of nooit te zijn voor FC Averbode-Okselaar om terug de stap naar eerste provinciale te zetten? “Inderdaad”, beseft Commers aan de vooravond van zijn dertigste verjaardag. “Met 36 op 42 kunnen we alleen maar chapeau zeggen tegen onszelf. Maar één ding is volgens mij wel duidelijk: de titelstrijd gaat niet op vijf speeldagen van het einde al beslist zijn. Het belooft nog een lange strijd te worden, maar ik denk wel dat we de wapens hebben om tot op het einde mee te strijden. Toen ik destijds de stap van KFC Diest naar FC A-O zette, was dat zeker niet om uit te bollen. We zijn hier een mooi verhaal aan het schrijven en ik wil daar heel graag aan meewerken.”

