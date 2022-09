Benjamin Tusar moet ARB Hamme organisatie bijbrengen: “Top vijf moet haalbaar zijn”

Benjamin Tusar verblijft intussen bijna twee maanden in ons land en lijkt zich goed aan te passen aan zijn nieuwe omgeving. De Sloveense internationaal kan mooie adelbrieven voorleggen. “In eigen land begon ik mijn futsalcarrière bij FK Siliko. Dat is een club in de buurt van de hoofdstad Ljubljana. Het futsal in mijn land haalt een goed niveau. We kunnen ons regelmatig kwalificeren voor internationale kampioenschappen en Dobovec is een club die het al enkele jaren uitstekend doet in de Champions League. In een recent verleden namen ze het al enkele keren op tegen Halle-Gooik. Het is een club met een professionele structuur. Normaal gezien had ik vorig jaar moeten deelnemen aan het EK, maar een blessure gooide roet in het eten. Futsal is trouwens niet de enige populaire sport in mijn land. Slovenië ontwikkelde zich tot een echt sportland, ook al is het slechts een stip op de wereldkaart.”

Italië

In 2019 belandde Benjamin Tusar in Italië. Eerst trad hij aan voor Pordenone. Na een klein ommetje bij het Tsjechische Sparta Praag kwam hij de laatste twee seizoenen Cosenza, Catania (serie A) en Arzignano. “De clubleiding van Arzignano wilde me graag behouden, maar de Italiaanse overheid veranderde de regels voor buitenlanders. Daardoor werd het veel moeilijker om in Italië als futsalspeler je boterham te verdienen.”

Nieuwe uitdaging

Deze zomer belandde Benjamin Tusar dan in Hamme. Daar moet hij de ploeg organisatie bijbrengen en mee de lijnen uittekenen. “Het is allemaal nieuw voor de club, maar volgens mij moet de top vijf haalbaar zijn. We moeten ons niet spiegelen aan clubs als Anderlecht of Antwerpen, maar er is een ruime middenmoot. Ik voel me al helemaal ingeburgerd in Hamme. In Slovenië leven of in Vlaanderen maakt niet veel verschil uit. Beiden zijn aangenaam. In Slovenië hebben we wel de echte bergen. Het project van de club beviel me meteen. Het feit dat ik hier een aantal spelers uit ex-Joegoslavië tegenkwam, maakte het allemaal makkelijker. Het leuke is dat ik de drie Kroaten perfect versta, als ze onder elkaar praten. Zij verstaan echter mijn Sloveens veel moeilijker (lacht). Vanaf de eerste dag merkte ik wel dat alles hier zeer goed georganiseerd is.”