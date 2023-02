Benjamin Paque start raceseizoen 2023 sterk. Na zijn titel in Frankrijk nu vicekampioen in de Porsche Sprint Challenge Southern Europe

De Porsche Sprint Challenge Southern Europe is een nieuwe serie die rijders en teams moet toelaten om ook in de winter te blijven racen. Benjamin Paque, student aan het VIIO in Tongeren, had in Valencia en Portimao al getekend voor vier opeenvolgende podia, maar was dus op zoek naar meer.

Meteen vicekampioen

Na zijn zege in de eerste race en de opgave van de Haan, was de situatie in de strijd om de titel meteen heel duidelijk: die rijder die voor de andere finishte, zou kampioen worden. De protagonisten wisten dus waarvoor ze stonden bij het begin van de tweede race. “Het werd echter geen makkelijk race”, ging Paque verder. “Smalley raakte me op het achterwiel bij de start van de race en mijn stuur was helemaal ontregeld. Ik moest dus de achtervolging inzetten en trachten de Haan in te halen. Na een neutralisatie onder Code 60, kwam ik weer goed weg, maar… Sam Dejonghe deed het nog beter en haalde me in! Het was niet makkelijk om hem weer in te halen, maar het lukte toch. Ik was vervolgens sneller dan mijn Nederlandse tegenstrever, zette ook nog eens de snelste rondetijd neer, maar de tijd die me restte, was te beperkt. Ik werd uiteindelijk derde, een zesde opeenvolgend podium, en ben dus vicekampioen. Barcelona was bovendien ons beste weekend van deze winterserie en ik wil het team August by NGT bedanken dat ze me het materiaal gaven om voor de zege te vechten.”