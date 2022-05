Benjamin Kersmaekers vermijdt degradatie met Wuustwezel: “Mooie afsluiter van tegenvallend seizoen”

Net als donderdag in Ekeren hield Kersmaekers ook voor eigen volk zijn netten schoon. “Al bij al heb ik niet heel veel moeten doen”, vertelt de doelman. “De eerste kans was wel voor de bezoekers, maar uit de tegenaanval scoorden wij de 1-0, waardoor de veer al heel snel brak bij Ekeren. Nadien zijn we bijvoorbeeld nooit meer in de problemen gekomen.”

Eind goed, al goed

Kersmaekers blijft zo in tweede provinciale met Wuustwezel. “We hebben ook laten zien dat we daar thuishoren. Als je per slot van rekening 5-0 wint over twee matchen bekeken, zal het wel verdiend zijn zeker. Op die manier hebben we een teleurstellend seizoen toch nog op een mooie manier kunnen afsluiten. Eind goed, al goed dus zeker. Al zou ik deze campagne wel liefst zo snel mogelijk willen vergeten.”

Kersmaekers kijkt daarom al vooruit naar volgend seizoen. “Het is de bedoeling om volgend jaar weer in de linkerkolom mee te draaien. Nu zijn er het afgelopen seizoen gewoon te veel sterkhouders vertrokken en dat is onvoldoende opgevangen. Al heeft de club daar wel de nodige lessen uitgetrokken. Zo hebben ze hun huiswerk voor volgend seizoen op het eerste zicht goed gemaakt. Daarom blijf ik zelf ook gewoon. Er was wel wat interesse, maar nu het wat minder ging, vond ik het niet de moment om te vertrekken. Ik ben tenslotte niet voor niks aanvoerder geworden. Ik hoop alleen dat we volgend jaar opnieuw in de Antwerpse reeks zitten in plaats van in de Kempische zoals nu, maar dat hebben we toch niet in de hand.”