Benjamin Declercq wachtte zes jaar op eerste profzege en hoopt dat die winst hem aan een contract helpt

wielrennen profsIn z’n zesde profjaar heeft Benjamin Declercq een eerste zege beet. Woensdag zette hij in Zele de Oost-Vlaamse Sluitingsprijs op zijn naam. Zondag sluit hij in de Memorial Rik Van Steenbergen in Arendonk het wielerseizoen 2022 af.

Tussen de Famenne Ardenne Classic en de Memorial Rik Van Steenbergen laste de 28-jarige Declercq de profkermiskoers in Zele in. Hij veroverde vrij snel een plaatsje in een ruime kopgroep. “De samenwerking was redelijk, maar ook niet super”, blikt Benjamin Declercq terug. “Vandaar dat we met een groep van circa veertien renners geen definitieve kloof sloegen. In de finale zat de mot er echt in. Zodat het peloton in de slotronde tot op twintig seconden naderde. Drie kilometer van het einde sprong ik. Twee renners pikten aan.”

De Brit Adam Lewis en de Nederlander Nick Van der Meer gingen mee. “Onder de vod van de laatste kilometer probeerde die renner van Metec te verrassen”, gaat Declercq verder. “Ik ben hem onmiddellijk gaan halen. Ik nam niet meer over en kwam in de laatste rechte lijn op het juiste moment uit het wiel. Ook al is het heel lang geleden dat ik won, ergens in mijn achterhoofd wist ik nog hoe het moet. Ik denk dat ik het goed gespeeld heb.”

Losse contacten

Ook al is het ‘maar’ een kermiskoers, Benjamin Declercq neemt deze winst mee naar de onderhandelingstafel. Eind vorige maand kreeg hij te horen dat zijn contract bij het Franse Arkéa Samsic – de pro-continentale ploeg staat in de ranking achttiende en stoot volgend jaar zo goed als zeker door naar de World Tour – niet wordt verlengd. “Mijn manager heeft wat losse contacten, maar tot een concreet contractvoorstel is het nog niet gekomen”, verduidelijkt de jongere broer van Tim Declercq.

Wat betekent dat hij zondag in en rond Arendonk zijn laatste koers in het shirt van Arkéa Samsic rijdt. De Memorial Rik Van Steenbergen wordt wellicht voer voor sprinters. Caleb Ewan, Tim Merlier, Dylan Groenewegen en Mark Cavendish komen aan de start. “Daniel McLay is onze spurter van dienst en ook Christophe Noppe zit in de selectie”, weet Declercq. “Normaal zal ik in dienst rijden, maar je weet nooit hoe een koers verloopt.”

