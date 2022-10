Benjamin De Bremme (KVV Zelzate) voor duel tegen U23 Essevee: “’In the flow’ proberen blijven”

“We zijn de voorbije weken goed bezig. Week na week bekampen we de tegenstander vanuit een goede organisatie en kiezen we ook onze momenten om te prikken. 10 op 12 is mooi, maar het mag daar niet bij blijven. Tegen de jonge garde van Cercle Brugge kwamen we toch wat te kort. We spelen voor de tweede keer tegen een beloftenploeg van een topklasser en dit keer willen we in het winnende kamp staan. Zelf hoop ik ook een goede prestatie neer te zetten. De voorbije weken behoorde ik steeds tot de basiself en ik wil het zou houden. In de jongste categorieën bij de jeugd speelde ik op meerdere positief, maar vanaf de U15 was positie 2 mijn positie en daar voel ik mij ook het best.”