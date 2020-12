Benjamin Bouchouari (19) uit Mortsel tekent eerste profcontract bij Roda JC: “Geen mooiere manier om het jaar af te sluiten”

VoetbalNadat Benjamin Bouchouari afgelopen zomer de beloften van Fortuna Sittard verliet voor de hoofdmacht van Roda JC, maakte hij op 9 november zijn officiële debuut. Vijf dagen later stond hij in de basis in de gewonnen derby tegen MVV en bleef hij ook in de resterende duels van 2020 titularis. Maar de kers op de taart volgde gisteren, toen Bouchouari zijn krabbel zette onder zijn eerste profcontract. “Geen mooiere manier om het jaar af te sluiten.”

Benjamin Bouchouari is de neef van Mohamed Bouchouari (die eerder deze week terugkeerde naar Anderlecht) én voormalig Lokeren- en Antwerp-aanvaller Hakim Bouchouari. Het voetbal zit de Bouchouari’s dus duidelijk in de genen en dat onderstreepte Benjamin gisterenmiddag door zijn eerste profcontract, eentje voor 2,5 jaar, te ondertekenen bij Roda JC.

“Er is geen mooiere manier om het jaar af te sluiten”, zegt de middenvelder die in november 19 werd. “Ik kan het nog altijd niet geloven, maar hou mijn voeten op de grond. Ik ben van nature nogal verlegen. Mijn ouders gaven me mee om altijd respectvol te blijven ten opzichte van anderen. Voor arrogantie was bij ons geen plaats. Dit contract is de beloning van al mijn harde werk, maar uiteindelijk moet ik alles nog bewijzen.”

Eenzaam in Genk

Bouchouari werd geboren in Borgerhout, maar groeide voornamelijk op in Mortsel waar hij ook zijn eerste voetbalstappen zette bij het toenmalige Oude God. Van daaruit ging het naar Waasland-Beveren, maar al snel kwam Anderlecht aankloppen. Na vijf jaar in Brussel vertrok Bouchouari vervolgens naar RC Genk, een periode waar hij naar eigen zeggen met enig spijt op terugkijkt.

“Bij Anderlecht leerde ik zaken die ik vandaag nog altijd in praktijk gebruik, maar de opleiding in Genk was misschien nog wel een tikkeltje beter op dat moment. Iedereen was er vriendelijk en alle trainingen waren technisch onderlegd. Genk was me op het lijf geschreven, maar kwam jammer genoeg niet op het goede moment. Ik was twaalf jaar oud en niet klaar om op te groeien in een gastgezin. Daarop besloot ik om het jaar daarna terug te keren naar Anderlecht.”

Mechelse mismatch

“In die periode verhuisden we echter ook naar Willebroek en werd KV Mechelen een interessante optie. Maar hoewel ik er veel vrienden aan over hield, bleek dat een complete mismatch. Bij Anderlecht en Genk was ik het gewend om vanuit het balbezit vooruit te voetballen, maar bij KV moesten we de bal plots aan de tegenstander laten en lange ballen naar de hoeken versturen. Ik had het er misschien wel tot bij de beloften kunnen schoppen, maar zat met veel twijfels over de toekomst en verloor mijn plezier in het spelletje. Daarop besloot ik op mijn zestiende mijn kans te gaan in Nederland. Eerst bij Willem II en dan bij Fortuna Sittard.”

Eerlijke kans

Toch bleek dat aanvankelijk geen succes, want omwille van administratieve problemen kon Bouchouari er lange tijd geen wedstrijden spelen. “Pas begin dit jaar was ik speelgerechtigd voor Fortuna. Ik speelde een match of vijf en toen kwam corona. Alles viel weer stil, maar tijdens een testperiode bij Roda deze zomer kon ik de staf overtuigen en een beloftencontract tekenen. Na een sterke voorbereiding werd ik in de kern opgenomen en werd me verzekerd dat ik een eerlijke kans zou krijgen.”

“Dat bleek ook zo, alleen moest ik er langer op wachten dan verwacht. (lacht) De coach koos voor een bepaalde veldbezetting, maar omdat het niet echt vlotte, voerde hij toch enkele wijzigingen door. Ik kreeg mijn kans en bleef sindsdien in de basis. Onze resultaten vallen in het algemeen wat tegen, maar de competitie is nog niet eens halfweg. Er is nog tijd om alles recht te trekken en onze ambities kracht bij te zetten. Al volg ik je wel als je zegt dat we nog weinig foutenmarge hebben. Als we volgende week Jong AZ en NAC kunnen kloppen, zijn we hopelijk vertrokken.”

Jeugdig enthousiasme

“Dat ik met twee gele kaarten in zeven wedstrijden een stevig gemiddelde haal? (schatert) Dat is inderdaad nog een werkpuntje. Soms ga ik er misschien wel iets te fel in, maar noem het jeugdig enthousiasme. Ik ben niet van de grootsten en vooral een voetballer. Dan moet je jezelf ook laten gelden op het veld. Daarom ook dat mijn aanpassing aan het volwassenenvoetbal vrij vlot verliep. De vele trainingen met de A-kern in aanloop naar mijn debuut hebben me helemaal klaargestoomd voor het echte werk.”

Voorkeur voor Nederland

“Of ik een parcours heb uitgestippeld zoals mijn neef Mohamed? Ik ben oprecht blij dat hij weer terug is bij Anderlecht en het is best speciaal om in dezelfde week mijn eigen contract te tekenen, want we hebben een goed contact. Maar mijn ambities liggen in eerste instantie niet in België. Dan is de Nederlandse competitie me veel meer op het lijf geschreven. Al ben ik zeker niet te beroerd om mijn verdedigende werk op te knappen, hier gaat geen enkele ploeg uit van de defensieve organisatie. Iedereen speelt vooruit en dan kom ik het best tot mijn recht. Dit is een mooi begin, nu is het aan mij om het vervolg te schrijven.”