Benjamin Bonte maakt zijn debuut in doel bij FC Gullegem: “Mooie kans om mee te pakken”

VOETBAL TWEEDE NATIONALE AOp de Poezelhoek speelde FC Gullegem tegen SC Dikkelvenne (2-1) een wedstrijd met twee gezichten. De thuisploeg was tot halfweg de eerste helft heel zwak en ontsnapte op dat moment aan zware cijfers. Nadien kantelde het spelbeeld. Ook in de tweede helft waren de bezoekers uit Oost-Vlaanderen lange tijd dominant. Door deze tiende zege van het seizoen klimt Gullegem - dat zaterdag meer kreeg dan het verdiende - twee plaatsen naar de negende plek.

Doelman Brandon Vanderbeken was vorige week in de Ardennen betrokken in een fietsongeval, met veel schaafwonden tot gevolg. “Ik was aan het fietsen met mijn schoonbroers, we hebben veel geluk gehad”, zegt de ervaren goalie. “Alles is geregeld met de verzekering.”

Benjamin Bonte (21) stond zo voor de eerste keer tussen de palen. “Hij stond een heel seizoen in de schaduw, dit is nu een beloning”, benadrukt keeperstrainer Wouter Dhoop.

De tweede keeper deed enkele prima reddingen. Al liet hij zich in het begin wel verrassen, toen topschutter Cardon, volgend seizoen bij KVK Westhoek, vanaf ruim 30 meter de 0-1 binnentrapte. “Ik stond iets te ver uit doel”, analyseert Bonte die fase. “Maar het was wel een perfecte trap van Cardon”, vult Dhoop aan.

FC Gullegem kwam goed weg, toen op het kwartier Braekeveld bezoeker Desmet onderuit haalde. Cardon trapte de penalty naast. Via Henneuse (voorlangs) en Van De Wiele (voor de lijn gered) viel bijna de gelijkmaker. Na een voorzet op links, legde Dekiere, voorbij het halfuur, aan de tweede paal de bal terug, waarna in het pak aanvoerder Vansuypeene de 1-1 binnen kopte.

Ook Gullegem kreeg na 78' een penalty na een fout van de keeper op Van De Wiele. Centrale verdediger Vansuypeene scoorde zo een tweede keer. In de extra tijd trof de bijna 18-jarige Moerkerke nog de binnenkant van de paal. “Het wordt een leuke avond, we gaan er alvast van genieten”, aldus Bonte.

Kampioen met beloften?

“Vrijdagavond kreeg ik telefoon dat ik zou spelen. In het begin was ik nerveus”, gaat Bonte voort. “Het is alvast een mooie kans om mee te pakken. En we winnen dan nog. In het begin van de tweede helft domineerde Dikkelvenne, maar we kwamen er snel bovenop en gaven niet veel weg.”

Bonte begon met voetballen bij de jeugd van het toenmalig VK Kachtem en stopte dan twee jaar met voetballen. “Ik herbegon bij SV Roeselare en trok nadien naar eerst Zulte Waregem en vervolgens Excelsior Moeskroen”, klinkt het. “Bij Gullegem ben ik bezig aan mijn vierde seizoen. Vorig seizoen, in het coronajaar, schoof ik door naar de A-kern. Het is afwachten of ik zondag thuis tegen Ronse weer mag spelen. De trainer zal daarover beslissen. Zaterdagavond tegen Menen kunnen we met de beloften kampioen spelen.”

