Benito Verswijvel promoveert in eindronde zo goed als zeker met Hove na spektakelstuk: “We hebben al een klein feestje gebouwd”

voetbal vierde provincialeHove staat met anderhalf been in derde provinciale na een spectaculaire 7-4-zege in de heenmatch tegen Hoboken B. Aanvallende middenvelder Benito Verswijvel trof donderdagavond maar liefst drie keer raak.

De eerste helft verliep nochtans vrij gelijkopgaand. “Omdat Hoboken bij ons in de reeks zat, kenden we hen heel goed en hebben we in het eerste kwartier wat de kat uit de boom gekeken”, vertelt de 28-jarige Verswijvel, die met een rake trap vanaf de middenlijn ongetwijfeld voor het mooiste doelpunt van de avond zorgde. “Met topschutter Kelvin Owusu beschikken ze tenslotte over een enorm wapen en dat bleek ook, want na onze openingstreffer scoorde hij twee keer in evenveel minuten. Gelukkig kon ik heel snel opnieuw gelijkmaken en kregen we vlak voor de pauze nog een terechte strafschop zodat we met een voorsprong konden gaan rusten.”

Rode kaart als kantelpunt

Meteen na de koffie moesten de bezoekers met een man minder verder na rood voor doelman Likaj. “Op dat moment stond het al wel 4-2, want we waren heel scherp uit de kleedkamers gekomen en dat resulteerde na amper één minuut in de tweede helft in mijn tweede treffer van de avond. Al was de rode kaart ongetwijfeld het kantelmoment van de wedstrijd. Op dat moment bleek de match helemaal gespeeld.”

Hove bouwde na het laatste fluitsignaal dan ook al een bescheiden feestje. “Als je weet dat er maar liefst vijf van de zes resterende ploegen in de eindronde promoveren (als Geel zaterdag de interprovinciale eindronde wint, gaan zelfs alle zes de ploegen over, red.), zou het al heel gek moeten lopen als we er nu nog naast grijpen. Bovendien was het onze laatste thuismatch van het seizoen, waardoor een klein feestje wel op zijn plaats was.”

Geen ticketje retour

Sterkhouder Verswijvel kijkt ook al even vooruit naar volgend seizoen. “Het is niet de eerste keer dat Hove zou promoveren naar derde provinciale, maar in het verleden zakte de club heel vaak het jaar erop terug naar vierde. We gaan er alles aan doen om dat scenario te vermijden. We mikken op een rustig seizoen in de buik van het klassement. Of ik blijf? Zeker en vast. Ik amuseer me weer op het veld en dat plezier was ik voor mijn komst naar hier toch wat kwijt.”

