Beni Mpanzu is weer blessurevrij en duikt met Diegem Sport top vijf binnen

Met onder meer Cedric Mertens, Jannes Bautmans, llias Labiad en Maxime Mauën misten de bezoekers nog enkele belangrijke pionnen. Ook Lander Van Lautem moest in extremis verstek laten gaan. Hij ondervond last aan de knie. Wel van de partij was Beni Mpanzu. De 18-jarige verdediger was lange tijd buiten strijd wegens blessure, maar is na zijn korte invalbeurt tegen Hasselt en zijn basisplaatsen tegen Bocholt en Beerschot weer helemaal terug.

“Ik ben heel blij dat ik weer aan spelen toe kom, want het was een langdurige blessure waardoor het mentaal moeilijk was”, aldus de student kantoor. “Ik raakte geblesseerd eind juli bij een tackle op training. Ik hoorde een krak, maar heb nog even verder gespeeld. De volgende dag was mijn knie serieus gezwollen. De voorste kruisband bleek gedeeltelijk gescheurd. Een operatie was uiteindelijk niet nodig, maar de revalidatie duurde lang. Sinds de winterstop train ik weer met de groep en na enkele matchen bij de beloften behoor ik nu al drie weken tot de selectie. Ik ondervind totaal geen hinder meer. Ook qua wedstrijdritme valt het mee. Ik hoop in de resterende wedstrijden nog zoveel mogelijk speelminuten te maken, de minuten die ik tijdens mijn afwezigheid gemist heb”.

Mpanzu fungeert normaal als linksachter, maar stond op het veld van Beerschot centraal in de defensie. “Er zijn een aantal verdedigers afwezig. Daardoor speelde ik centraal samen met Dieter Vanderelst en Jordy De Koker in een 3-5-2-opstelling. We kwamen al snel op voorsprong nadat een thuisspeler een knappe voorzet van Daimy Deflem in doel verwerkte. Het was een intensieve wedstrijd op een moeilijk bespeelbaar veld. We scoorden op de goeie momenten (Deflem scoorde de 0-2 nog voor de rust, red.). Het is niet omdat we tegen de laatste speelden dat we de wedstrijd relaxed hebben aangepakt. We wilden absoluut de drie punten pakken om in de top vijf te geraken.”

Zaterdagavond trekt Diegem Sport naar traditieclub RC Mechelen dat op de twaalfde plaats staat. “De heenmatch eindigde op een scoreloos gelijkspel. Ik heb de wedstrijd gezien en Mechelen heeft een goed voetballende ploeg met twee flanken die geregeld mee naar voor gaan. Het wordt geen makkelijke match. We gaan echter voluit voor de drie punten. We willen de zege pakken om in de top vijf te blijven. Dat is absoluut onze betrachting.”

