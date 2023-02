Benediction Kitei Pro 2020 is weinig opgezet met berichtgeving op sociale media: “Ik garandeer dat de ploeg gewoon verder kan werken”

WielrennenOp het internet circuleren berichten over Benediction Kitei Pro 2020. Daarin werd gesteld dat het team geen UCI-licentie kreeg en had men het over een ‘uppercut’ voor de ploeg. Luc Schuddinck is weinig opgezet met deze wilde verhalen en wil een en ander in een juist perspectief plaatsen.

Benediction Kitei Pro 2020 heeft Rwandese roots, maar tevens een sterke verankering in ons land. Vorige week werd de formatie in Beveren nog voorgesteld aan het brede publiek. De ploeg bestaat uit de helft Rwandese renners en de helft Europese renners. Het is de bedoeling dat de Rwandese renners in onze contreien ervaring kunnen opdoen en geholpen worden door renners van hier. In het achterhoofd zit het WK 2025 dat in Rwanda zal georganiseerd worden.

Op de helling?

Op de sociale media wordt gesuggereerd dat de werking van de ploeg op de helling zou komen te staan. Luc Schuddinck, een man met zeer veel ervaring met buitenlandse ploegen, is er weinig mee opgezet. “Het klopt dat de UCI een lijst heeft waarop momenteel 173 ploegen staan. Het klopt ook dat Benediction Kitei 2020 daar op dit moment niet opstaat. De UCI heeft nog enkele vragen. Op sommige van die vragen kan je niet met een simpele mail antwoorden. De antwoorden op die vragen worden aan de UCI bezorgd, maar dat vraagt wat tijd. Het gaat om enkele weken, geen maanden. Plots zijn er wilde speculaties die ons mooie project in een negatief daglicht stellen. Daar zijn we niet mee gediend. Ik garandeer dat de ploeg gewoon verder kan werken.”

Gewoon doorgaan

Hoe ziet Luc Schuddinck de toekomst? “Ik heb mijn (Europese) renners vandaag al bericht dat alles in orde komt. Zij lezen die verhalen ook en dat is niet fijn. We hebben de intentie om het seizoen begin maart aan te vatten in GP Monseré. Concreet hebben we dus nog ruim drie weken de tijd om alles rond te krijgen. Onze sponsoring en contracten zijn volledig in orde. Vorige week was Benoit Munyankindi (secretaris van de Rwandese federatie, red.) nog op onze ploegvoorstelling. Hij was tevreden. Het gaat om correcte mensen. Anders krijg je geen WK toegewezen door de UCI. Ons project loopt over drie seizoenen. Het blijft de bedoeling om Rwandese renners klaar te stomen tegen het WK.”

