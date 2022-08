Ben Yagan (Eendracht Aalst): “We willen sportieve revanche tegen Mandel United”

Yagan mag reeds op een mooie carrière terugblikken. “Ik debuteerde op 17-jarige leeftijd met Oud-Heverlee Leuven in eerste nationale”, doet hij zijn verhaal. “Het was coach Ronny Van Geneugden die me mijn kans gaf als offensieve flankspeler. Later in mijn loopbaan werd ik meestal als spelverdeler uitgespeeld. Na de degradatie van OHL naar tweede klasse kwam ik achtereenvolgens uit voor SK Heist, Dessel Sport, Roeselare, Patro Eisden Maasmechelen en KVK Tienen. Hoewel coach Wouter Hias me bij de suikerploeg wilde houden, deed sportief verantwoordelijke Bart Vanhoudt me geen contractvoorstel voor een verlengd verblijf. Toen Eendracht Aalst op de proppen kwam, heb ik niet lang getwijfeld om een contract voor één seizoen te tekenen met optie voor een bijkomend jaar.”

Wat gaf de doorslag dat je voor Aalst koos? “In een goed gesprek met coach Carl De Geyseleer drukte hij me op het hart dat de nummer tien de enige ontbrekende schakel in zijn elftal was en ik hiervoor de ideale transfer zou zijn. Ik voelde dat hij heel veel vertrouwen in mijn kwaliteiten had. Eendracht is bovendien een ambitieuze club met een geweldige aanhang. Als je de beelden ziet van de sfeer tijdens de eindronde, dan spreekt dat werkelijk tot de verbeelding. Alleen jammer dat Aalst onverdiend werd uitgeschakeld door Mandel United. We zullen er alles aan doen om de promotie dit seizoen te bewerkstelligen.”

Niet te veel zeuren

Eendracht heeft een degelijke ploeg, maar de kansen afmaken blijft een heikel punt. Dat bleek nogmaals in de oefenwedstrijd op Zelzate. “Toch vind ik dat we daar niet te veel moeten over zeuren. Als hierop te veel de nadruk wordt gelegd, dan gaan onze spitsen met minder vertrouwen voetballen. We hebben zeker voldoende kwaliteiten om aan de top van de reeks mee te draaien. De sterke basis van vorig seizoen is gebleven en er werden een drietal versterkingen aangetrokken.”

De bekercompetitie is een ideale voorbereiding op het kampioenschap. Als Anzegem voor de bijl gaat, kunnen er mooie affiches volgen. “Voor eigen publiek mogen we ons door de West-Vlaamse derdenationaler niet laten verrassen. We kijken nu al uit om ons in de volgende ronde tegen Mandel United sportief te revancheren. Als dat lukt, dan volgt een absolute topper tegen Westerlo. Het zou mooi zijn voor onze supporters dat we het tegen de neo-eersteklasser kunnen opnemen.”

