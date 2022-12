Ben Yagan (Eendracht Aalst): “Ik wil in de terugronde mijn steentje tot de titel bijdragen”

voetbal tweede nationale AEendracht Aalst walst de jongste weken als een goed geoliede machine over alle tegenstand heen. De laatste nederlaag dateert van half september in het Jan Breydelstadion tegen de beloften van Cercle Brugge. Zondag ontmoeten de Ajuinen aan de Gaverbeek de beloften van Zulte Waregem. Ze zijn bijgevolg beducht voor het jonge geweld van de eersteklassers.

Opmerkelijk is dat de successen geboekt werden zonder spelverdeler Ben Yagan. De van KVK Tienen overgekomen nummer tien was top in de voorbereiding, maar werd in het bekerduel tegen Wezel Sport meedogenloos van het terrein getrapt. Hij liep bij die doodschop een breuk net boven de enkel op en ligt al maandenlang in de lappenmand. We informeerden bij Yagan wanneer we zijn comeback mogen verwachten.

“Meteen na de winterstop moet ik inzetbaar zijn”, zegt de middenvelder. “De breuk was eind oktober geheeld, maar bij het hervatten van de training liep het verkeerd. Na een tik op mijn been kreeg ik vocht in dat lichaamsdeel en alleen met rusten kan dat genezen. Intussen is het vocht weg en voel ik nog weinig hinder, zodat ik hoop volgende week de training opnieuw te kunnen hervatten.”

Veel supporters informeren naar jou, want je maakte tijdens de voorbereiding indruk. “Ik voelde me bij Eendracht direct goed in mijn vel en kreeg veel vertrouwen van coach Carl De Geyseleer. Ik speelde één van mijn beste voorbereidingen uit mijn carrière. Ik kreeg ook direct de supporters op mijn hand en nu nog ontvang ik van de fans veel berichten met de vraag hoe ver ik sta met mijn revalidatie. Ik kan ze gerust stellen dat ik inzetbaar zal zijn voor de terugronde. Ik reken erop dat ik er zal staan voor de topper tegen SC Lokeren-Temse.”

Mentaliteit is top

Intussen voert Eendracht met vijf punten voorsprong het klassement aan. De ploeg is de jongste weken zeer goed op dreef. “Deze ploeg heeft alles: veel loopvermogen, kracht en techniek. De mentaliteit is top. De basis was vorig seizoen al aanwezig én met Swinnen, Kakudji en George werden uitstekende transfers gedaan. Voorzitter Le Juste krijgt van een deel van de fans veel negatieve kritiek, maar samen met coach Carl De Geyseleer zorgde hij er wel voor dat er een sterk team werd uitgebouwd. De competitie is uiteraard nog lang, maar we gaan resoluut voor de titel. Ik hoop uiteraard mijn steentje daartoe te kunnen bijdragen.”

Lees ook: meer voetbal in 2NA