Ben Yagan (Eendracht Aalst): “Als we de geblesseerden recupereren, blijft de promotie mogelijk”

Ben Yagan schetst voor ons de situatie waarin de club zich momenteel bevindt. “Het is uiteraard een moeilijke periode, maar ondanks de slechte resultaten vormen we een hechte groep en is de sfeer goed”, zegt de offensieve middenvelder. “Iedereen traint gemotiveerd. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat we de beste ploeg van de reeks zijn als we compleet staan. De mooie reeks van 28 punten op 30 was hiervan het bewijs. Blessureleed is de belangrijkste oorzaak van de karige puntenoogst. Op Zelzate misten we met Ryckaert, Fabris, Van Den Eynde, George, Mbaye en Dekuyper liefst zes sterkhouders. Onze kern is niet breed genoeg om dat op te vangen. Het kan best zijn dat we nu zondag zonder echte spits moeten aantreden, want Panneel is in feite een offensieve flankspeler. Dekuyper zal met een knieblessure een tijdje out zijn en met Mbaye blijft het met zijn achillespeesblessure altijd afwachten of hij fit geraakt.”

Een paar weken geleden was er een confrontatie tussen de spelers, de harde kern en voorzitter Patrick Le Juste en in dat gesprek werd een en ander duidelijk gemaakt en bepaalde geruchten de kop ingedrukt.

“De supporters vroegen zich terecht af wat er schort nu de resultaten tegenvallen. Of we na het behalen van de periodetitel bewust gas terugnemen. We hebben hen op het hart gedrukt dat we er iedere wedstrijd voluit blijven voor gaan. We hebben hen ook duidelijk gemaakt dat we door de voorzitter altijd op tijd betaald worden. Die blijft onvoorwaardelijk achter ons en coach De Geyseleer staan. Dat is ook logisch, want er wordt nog steeds keihard gewerkt om het tij te doen keren. Het komt er nu op aan zo snel mogelijk de geblesseerden te recupereren om in de goede flow te geraken. We moeten eerlijk zijn en toegeven dat we niet langer meer voor de titel kunnen gaan. De promotie via de eindronde daarentegen blijft zeker haalbaar.”

Favoriete stek

Zelf kon Ben Yagan na een langdurige blessure, opgelopen in de bekermatch tegen Wezel Sport, pas na Nieuwjaar tegen SC Lokeren-Temse zijn wederoptreden doen. “Toen was ik conditioneel uiteraard nog niet op punt, maar wedstrijd per wedstrijd groei ik naar mijn oude niveau toe. In mijn eentje kan ik uiteraard niet de negatieve spiraal doorbreken. Het is samen met mijn medespelers dat ik het tij moet doen keren. Voorlopig is dat nog niet op de tien, wat mijn beste positie is. Ik word door de coach meestal op de rechterflank uitgespeeld. Ik heb er alle begrip voor dat hij De Coninck centraal zet omdat hij meer een box-tot box middenvelder is. Het is alleen bij een terugkeer van Fabris en Van Den Eynde dat er met een echte spelverdeler kan gespeeld worden. Hopelijk kan ik tegen de eindronde op mijn favoriete stek uitkomen, maar ondertussen ga ik zonder morren voluit op de flank.”

Ontslag

Nog dit: Marc Vael diende zijn ontslag in als CEO van Eendracht Aalst. Hij biedt ook zijn ontslag aan als lid van de raad van bestuur en de algemene vergadering van het A-elftal, het vrouwenteam en de jeugd. Vael zou normaal aan het licentiedossier werken, maar hij kon naar eigen zeggen in de huidige omstandigheden zijn functie niet meer uitoefenen. “Marc Vael is werkzaam in de financiële sector en werkte tijdelijk voor Eendracht Aalst”, reageert voorzitter Patrick Le Juste op het ontslag. “Intussen werken we zelf aan het licentiedossier en gaan we op zoek naar een opvolger.”

