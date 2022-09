Ben Squire rijdt laatste U23-seizoen bij EFC-L&R-AGS: “Wil ik droom waarmaken moet ik extra stap zetten”

Zottegemnaar Ben Squire had eind vorig seizoen al contact met EFC-L&R-AGS, het resultaat van de samensmelting van EFC-L&R-Vulsteke en Gaverzicht-BE Okay. In die periode kreeg hij te horen dat meeschuiven met Home Solution-Soenens naar het continentale niveau niet kon. “Ik had mijn woord al gegeven aan VDM-Trawobo toen Wim Feys belde”, blikt Squire even terug. “Denk dat de ploeg van Christ Van Durme voor mij een goeie stap was. Want ik heb me enkele keren in de kijker kunnen rijden.”