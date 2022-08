Ben Squire nieuwe leider in Ronde van Oost-Vlaanderen: “Het wordt een hectische slotrit”

Ben Squire keek tijdens de etappe in Pollare goed uit zijn doppen. Leider Larsen kreeg in de derde ronde met een lekke band af te rekenen. “Nochtans twijfelde ik vooraf om mee te doen voor de eerste bonisprint”, gaf de Zottegemnaar van VDM-Trawobo toe. “In de etappe in Haasdonk heb ik dat ook geprobeerd. Daar werd ik op mijn waarde geklopt. Meedoen aan die tussenspurten kost krachten. Toen de leider lek reed besefte ik dat ik daarvan gebruik moest maken. Ploegmaat Brem Deman zette me perfect af.”

Finale met vier

Squire pakte de eerste drie boniseconden en sprong zo over Larsen naar de leidersplaats. In de finale van de etappe glipten zijn ploegmaat Tomas De Neve, Kenneth Verstegen, Jelle Harteel en Oliver Grave weg. “Een ideale situatie voor mij want de boniseconden aan de aankomst waren op die manier weg”, aldus Squire. “Op het stuk naar Denderwindeke begon de ploeg van de Brit Tom Portsmouth te rijden, maar op de grote baan vielen ze stil en zetten wij met EFC en Lotto-Soudal er het blok op. Zo bleven de vier voorop en kon ploegmaat Tomas De Neve de etappe op zijn naam zetten.”

Spannende finale

Maandag wordt in Merelbeke de finale van deze vijfdaagse gereden. Squire telt één seconde voorsprong op Larsen, drie op Luca De Meester, vijf op Robbe Claeys en acht op Roy Hoogendoorn die in Pollare vijf tellen voor de groep eindigde. “Maandag zal het misschien regenen”, luisterde Squire goed naar de weersvoorspellingen. “Een parcours met wat kasseien, een beetje draaien en keren ook, bovendien lang geleden dat het regende. Het kan een hectische etappe worden. Ik probeer me in de tussenspurten te mengen. De finish is wat technischer dan bijvoorbeeld zaterdag in Haasdonk. Dat ligt me beter. Misschien moet ik op het einde nog iets proberen. Want ik ben niet de snelste. Ik kan terugvallen op een goeie ploeg, bovendien gelooft iedereen erin. Rudi Van Lierde, bij VDM-Trawobo één van de steunpilaren, staat mee in voor de organisatie van de finale van deze rittenkoers. Hij zal blij zijn dat ik als algemeen leider aan de slotetappe kan beginnen. Hij zal nog veel blijer zijn als ik deze groene leiderstrui kan behouden.”