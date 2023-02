Ben Squire na tweede plaats in Deerlijk clubkampioen bij EFC-L&R-Van Mossel: “Niet gewonnen, maar gevoel is goed”

Negen renners – zes van EFC-L&R-Van Mossel en drie van Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos Capoen – kozen snel het hazenpad. Ze fietsten een min of meer geruststellende voorsprong bij elkaar. “Toen die bonus vrij mooi leek, begon iedereen wat te kijken en werd niet meer vol doorgereden”, vertelde Squire. “Mathias Vanoverberghe zette na een bocht aan. Ik ging mee, we hadden snel een mooi gat. Je kan geen betere renner mee hebben dan Mathias, want hij blijft altijd rijden. Maar in de finale kwamen ze achter ons toch dicht. Ik kon het wat tactisch spelen omdat drie ploegmaats op komst waren. Op de grote baan trok Mathias nog eens stevig door. Zo bleven we toch voorop. Waardoor ik besefte dat ik het in de sprint moest afmaken.”

Niet gejuicht

Squire en Vanoverberghe flitsten zij aan zij over de aankomstlijn. De jury zag Vanoverberghe enkele millimeters voor Squire over de streep snellen. “Ik heb een foto van onze aankomst gezien”, ging Squire voort. “Het is moeilijk te zien. Inderdaad, net voorbij de streep keken we naar elkaar. We wisten geen van beiden wie gewonnen had. Ik had het gevoel dat ik hem had en vreesde dat ik bij mijn eerste overwinning bij de beloften de handen niet in de lucht had gestoken. De jury besliste andersom. Jammer dat niet met transponders gewerkt werd. Het gevoel is goed, dat is het bijzonderste. Nochtans was ik deze week een beetje ziek. Misschien was dat een teken dat mijn vorm in orde is.”