Ben Squire moet eindzege Ronde van Oost-Vlaanderen aan Nederlandse ex-schaatser Roy Hoogendoorn laten

wielrennen beloftenVeel rekenwerk voor de jury aan het einde van de Ronde van Oost-Vlaanderen U23. Door het spel van de bonificaties eindigden Ben Squire, Roy Hoogendoorn en Sebastian Larsen in dezelfde tijd. De optelling van plaatsen in de vijf ritten was beslissend: Hoogendoorn won voor Larsen en Squire.

Voor de start van de slotrit van de Wildiers (e)Bikecenter Tour in Merelbeke stonden acht renners op een zakdoek van dertien seconden. In een etappe waarin nog maximaal 19 boniseconden te verdienen vielen. Robbe Claeys, de Nederlander Roy Hoogendoorn en de Noor Sebastian Larsen pakten bij de eerste bonisprint respectievelijk drie, twee en één seconde. Waardoor Larsen in de stand naast leider Squire kwam, Claeys tot op twee tellen naderde en Hoogendoorn op vier. Daarna kwamen er aanvallen. Jens Delahaye glipte mee en reed een tijd virtueel in het groen. In de finale kon Tom Portsmouth nog wegsnellen. De Brit stond op dertien seconden, maar werd in het zicht van de streep overvleugeld. Zeno Moonen pakte de rit voor Jarne Van de Paar en Roy Hoogendoorn. Waardoor de Nederlander vier boniseconden veroverde en naast Squire en Larsen kwam.

Vijf tellen in Pollare

“Ik focuste op de witte trui van Larsen en vermoedde dat ik voor hem moest finishen om eindwinnaar te worden”, vertelde Ben Squire die vijfde sprintte. “Met Hoogendoorn hield ik geen rekening. Hij eindigde derde en kwam dankzij de bonificaties in dezelfde tijd. In de finale van de etappe in Pollare zondag was hij nog uit het peloton weggeglipt. Hij eindigde vijf seconden voor de groep. Daarvoor wordt hij beloond met de eindzege. Straf van hem. Ik heb zijn uitslagen bekeken. Eerder dit jaar werd hij in de Omloop van de Braakman derde. Wie dat kan, is geen slechte coureur. Al staan we met drie in dezelfde tijd, toch won de sterkste.”

Niets te verwijten

De derde plaats in het eindklassement leverde Squire de rode trui van beste Oost-Vlaming op. “Ik had liever de groene trui gepakt, toch is het mooi om met een trui naar huis te gaan”, besloot de pion van VDM-Trawobo. “Ik ben blij met het verloop van deze week. Mijn ploegmaats hebben zich volledig gesmeten, ze geloofden er allemaal in. Ik denk dat ik mezelf niets te verwijten heb. Al had ik me misschien wat vaker in de massaspurten moeten mengen. Zo speelde ik in Pollare eerder op veilig.”

