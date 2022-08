Ben Squire droomt na eerste rit van eindwinst in de Ronde van Oost-Vlaanderen: “Hitte deert me niet”

De eerste etappe in Nevele lag vrij snel in een beslissende plooi. In schuifjes werd in het begin van de rit een kopgroep van achttien gevormd. Met Ben Squire en Jonas De Schampheleire had VDM-Trawobo twee pionnen in de spits van de koers. Net als Team Ringerikskraft (Sebastian Larsen en Erik Madsen), Dovy Keukens-FCC (Gianni Corijn en Victor Vercouillie) en RB Zelfbouw (Coppens en Pieter Van Laer). EFC-L&R-AGS was met Luca De Meester, Senne Willems en Jens Delahaye numeriek in de meerderheid.

“Van de Ronde van Oost-Vlaanderen van vorig jaar herinnerde ik mij dat het belangrijk was om in de eerste etappe in de vlucht te zitten”, vertelde Ben Squire. “Vorig jaar werd de koers in Nevele gemaakt, de volgende ritten was er vooral veel controle. Ook van vorig seizoen weet ik dat het op seconden kan aankomen. Vandaar dat ik ging voor de drie bonispurten.”

Straffe Coppens

Squire flitste drie maal als eerste over de streep en pakte zo drie keer drie seconden. “Ik ging aan het rekenen en besefte dat ik leider zou worden indien ik de etappe op plaats drie afsloot”, ging de Zottegemnaar verder. “Met een snelle man als Luca De Meester in de kopgroep zou dat niet evident worden. Dat Michiel Coppens plots 45 seconden van ons kon wegsnellen was straf. Want in de achtervolging viel het nooit echt stil. Hij heeft deze ritzege en de daaraan verbonden leiderstrui verdiend. Maar in het klassement sta ik goed.”

Op amper één seconde van ritwinnaar Coppens. “Ik ga de leiderstrui proberen overnemen”, aldus Squire die vijfde eindigde. “Pollare is de moeilijkste rit. Daar had ik vorig jaar een goeie dag. Zondag zou het de warmste dag van allemaal zijn. Ik kan redelijk goed tegen de warmte, dat is een voordeel. Niettemin is de Ronde van Oost-Vlaanderen moeilijk om te winnen. Want er steekt geen individuele tijdrit in. Je moet mee zijn in een vlucht die tot het einde draagt. Vandaag is dat gelukt. Het worden nog vier lange dagen.”