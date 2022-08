Ben Santermans (KVC Houtvenne) na de 3-0-bekerwinst tegen KFC De Kempen: “We steken onze ambities niet onder stoelen of banken”

“Een mooi resultaat”, klinkt het bij Ben Santermans. “De cijfers waren duidelijk en we hebben zelfs nog een paar kansen laten liggen. Het was onze eerste officiële match dit seizoen en we hebben ze tot een goed einde gebracht. Dat geeft het nodige vertrouwen. Het is de bedoeling om zo ver mogelijk door te stoten in de bekercompetitie, dus dit is alvast een goede start. Hopelijk is dit het begin van een mooi parcours.”

Kwaliteit aanwezig

Na de degradatie uit tweede nationale nam KVC Houtvenne zoals bekend een compleet nieuwe start, maar ondanks alle veranderingen is de voorbereiding tot nu toe toch al vlotjes verlopen.

“De oefenmatchen tegen Belisia (1-0) en Patro Maasmechelen (3-0) waren al meteen twee stevige waardemeters”, aldus Santermans. “Ondanks het verlies hebben we er toch een goed gevoel aan overgehouden. Het is allemaal nog wat zoeken en tasten, dat is logisch. We moeten kijken hoe iedereen zich aanpast, de looplijnen moeten nog verder ingeoefend worden en ook het groepsgevoel moet nog wat aangewakkerd worden. Maar het is wel duidelijk dat hier de nodige kwaliteit aanwezig is. De club heeft een groep samengesteld met de juiste profielen voor alle posities. Veel jongens die erbij gekomen zijn, weten hoe het er op dit niveau aan toegaat. We steken onze ambities dan ook niet onder stoelen of banken. De impuls van KVC Westerlo is ook duidelijk aanwezig. Alles is hier tot in de puntjes geregeld. Laten we hopen dat die samenwerking op termijn tot mooie successen zal leiden.”

Ben Santermans (30) was twee seizoenen geleden nog profvoetballer bij Lierse Kempenzonen, maar maakte toen de overstap naar reeksgenoot KFC Diest. Met al zijn ervaring moet hij nu in Houtvenne mee de lijnen uitzetten. “Dat is inderdaad de bedoeling”, beseft de centrale verdediger. “Het feit dat ik ook hier kapitein ben, is een mooie blijk van vertrouwen vanwege de club. Derde amateurklasse is een heel zware reeks, dat beseffen we maar al te goed. We zullen op geen enkel moment moment mogen verslappen, dus het is aan mij en nog een paar ervaren mannen om de groep scherp te houden. Als alles meezit, zouden we wel eens voor verrassingen kunnen zorgen. Maar we gaan het zeker niet op bestelling krijgen.”

