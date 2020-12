Ben De Goignies (Leuven Bears) berust in competitieformat: “Het is de minst slechte oplossing”

Voorzitter Ben De Goignies zag de Bears het afgelopen weekend tegen Okapi Aalstar spelen. Het had net zo goed een competitiematch kunnen zijn. Of niet? “Het zijn inderdaad merkwaardige toestanden. Okapi wil geen thuiswedstrijden spelen, maar wel buitenshuis. Ik begrijp hun situatie ergens wel. Aalstar is altijd een ploeg geweest die het moest hebben van een fanatieke thuisaanhang. Anderzijds heb je nu een onwezenlijke kalender. Wij zullen zes weken niet gespeeld hebben. Brussels moest in principe het voorbije weekend dan weer twee keer aan de bak. Ik geef toe dat het geen reclame is voor het basketbal, maar deze format is de minst slechte oplossing. We konden regelmatig oefenen tegen eersteklassers. Dat is nog altijd een pak wenselijker dan sparren tegen tweede- of derdeklassers om in het ritme te blijven.”

Zonder publiek

Leuven Bears werkte een sterke oefencampagne af. Publiek was al die tijd niet toegelaten. Ben De Goignies heeft er geen zicht op wanneer deze toestand kan wijzigen. “Als club stellen we ons daar veel vragen bij. We beseffen wel dat we dit seizoen wellicht niet voor volle zalen spelen. Ik neem aan dat we in verschillende stappen fans zullen mogen toelaten de komende maanden. Voor zeshonderd supporters spelen moet kunnen. Laat me echter duidelijk stellen dat de veiligheid van eenieder altijd op de eerste plaats komt, want ook de gevolgen mogen zijn voor de clubs.”

Kostenplaatje

We prikkelen Ben De Goignies even en stellen dat hij bijzonder sympathiek zou zijn, wanneer hij de kostprijs van corona voor de club zou meedelen. Een gulle lach volgt. “Cijfers geven doe ik niet, maar het mag duidelijk zijn dat we deze crisis net als alle andere clubs voelen. De kosten ken je, de inkomsten niet. Uiteraard zitten we ook op dat vlak met veel vragen. Tot op heden heeft nog geen enkele sponsor afgehaakt en dat is natuurlijk positief. Daartegenover staat dat we met niemand hebben gesproken over het volgende seizoen. We proberen onze sponsors in de mate van het mogelijke een return te geven. Tijdens de oefenmatchen hebben we onze boardingborden geplaatst. Alle wedstrijden werden gestreamd, zodat onze partners toch zo veel mogelijk in beeld kwamen waar dat mogelijk was. We moeten onszelf heruitvinden. Negatief is het daarom niet allemaal. Een aantal maatregelen zullen na corona behouden blijven. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het digitale.”

De jeugd

De eerste ploeg is uiteraard het uithangbord van Leuven Bears, maar de vereniging heeft enkele honderden jeugdspelers die momenteel niet aan de bak komen. Ben De Goignies ziet het probleem. “Over de jeugdspelers wordt inderdaad minder vaak gesproken, maar we beseffen dat het voor hen een jaar van stilstand wordt. De U21 zijn geïntegreerd in de eerste ploeg, maar zij vormen slechts een klein onderdeel van de hele jeugdwerking. Onze kinesisten hebben video’s ter beschikking gesteld om de jongeren aan de slag te houden. In de zomermaanden lukte dat gemakkelijker dan in deze koude wintermaanden. Voor hen is het zeer belangrijk dat ze snel weer perspectief krijgen.”