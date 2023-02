Ben Broeders niet over 5,90m en weer een nationaal kogelrecord voor Jolien Boumkwo (17,78m)

Op amper een week van de BK in het veldlopen lieten de mannen van de modder de vrije baan aan hun snellere collega’s en aan de kampers. Die laatsten deden het uitstekend met Ben Broeders in het polsstokspringen. Nadat zijn tegenstanders uitgevochten waren met onder meer een derde plaats met 5,20m voor Thomas Van Nuffelen, zijn collega bij DCLA, kwam de show van Broeders. In het begin klaarde hij 5,40m, dan 5,60m, 5,70m en 5,80m om uiteindelijk 5,90m, een nieuwe recordhoogte, te vragen. Die hoogte bleek echter nog te veel, want hij miste zijn drie pogingen.

Voorts maakten de mannen er een spannend kampioenschap van. Op de 200m was er zelfs een fotofinish nodig. Christian Iguacel had in de reeksen 21.12 neergezet tegen 21.17 voor Julien Watrin, maar in de finale kregen ze allebei 20.90. De man uit de Lierse fusieclub kwam als winnaar naar boven. Minder spannend ging het er aan toe in de 800m, waar nochtans een duel verwacht werd. Eliott Crestan en Tibo De Smet beperkten zich tot 1.49.26 en 1.49.65. Crestan pakte zonder moeite de titel. In het hoogspringen domineerde Thomas Carmoy met 2,20m vóór Lars Van Looy, nu AA Gent, met 2,13m, en Bram Ghuys met 2,10m. Zilver was er tevens voor Kwinten Cools van DCLA in het kogelstoten met 17,21m.

Bij de vrouwen ontbrak de nochtans aangekondigde Noor Vidts en kon Anne Zagré in de finale van de 100m horden een val in de finale niet vermijden. Jolien Boumkwo had van haar kant aan één poging genoeg voor een nieuw nationaal record in het kogelstoten. Ze kwam uit op 17,87m, maar de EK-limiet staat op 18,60 voor haar. Het wordt dus wachten op een eventuele selectie voor de VAC-atlete.

Rani Rosius presteerde van haar kant uitzonderlijk sterk in de finale van de 60m met een persoonlijke besttijd van 7.20. “Dat is amper één tiende meer dan Kim Gevaert”, wist ze. Delphine Nkansa, die haar in de reeksen nog klopte met vier honderdsten, verkrampte naar 7.28.

In de 200m miste Imke Vervaet Belgische tegenstand, maar moest ze wel afrekenen met Restrepo. Toch kwam er met 23.26 een nieuw nationaal record (vroeger Hanna Mariën met 23.39). Merel Maes presteerde van haar kant sterk met 1,86m hoog. De 400m moest snelle chrono’s voortbrengen om een team 4x400m te verantwoorden op het EK indoor in Istanbul. Naomi Van Den Broeck won in 52.82, Camille Laus werd tweede met 53.01, Hanne Claes derde met 53.03 en Helena Ponette vierde met 53.23. Volgens de prille berekeningen zou dat onvoldoende zijn voor een team in de aflossing.

Marathonlopers

Goed nieuws kwam er voorts van onze marathonlopers, al was Michael Somers in Sevilla pas aan zijn eerste wedstrijd toe op die afstand. De atleet van de Lierse fusieclub kwam halverwege door in 1u12.46, maar moest natuurlijk dat tempo blijven aanhouden. “Dat lukte bijna perfect, zodat ik finishte in 2u09.31, net onder de WK-limiet van 2u14”, klonk het. Hanne Verbruggen deed het eveneens uitstekend met haar tijd van 2u26.32. Daarmee voldeed ze zowel voor het WK in openlucht als voor de Olympische Spelen in Parijs.