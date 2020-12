Beloftevolle Julie Van Hauwaert wint ‘Het Gouden Palet’: “Deze prestigieuze prijs winnen is grote eer”

TafeltennisDe Vlaamse Tafeltennisliga reikte ‘Het Gouden Palet’ uit aan Julie Van Hauwaert (15). Dat is een bekroning is voor de beste jonge tafeltennisspeler onder de achttien jaar. Van Hauwaert dankt haar onderscheiding aan haar Belgische titel bij de cadetten, haar kwartfinale op het BK bij de seniores en haar tiende plaats op de Europe Youth 10 in Berlijn.

“Het is een prijs die je slechts eenmaal in je leven kan winnen”, verduidelijkt Van Hauwaert, die in Zandvoorde woont. “Het is dan ook een hele eer om die trofee op mijn naam te schrijven. Ik was een van de favorieten, maar mijn teamgenoot Sara Devos maakte ook kans. Al haalde ik afgelopen seizoen wel betere resultaten dan haar, dus had ik het in zekere zin wel verwacht dat ik Het Gouden Palet zou krijgen.”

Van Hauwaerts resultaten waren onder meer een Belgische titel bij de cadetten en een tiende plaats op het prestigieuze Europese Youth 10-toernooi in Berlijn, maar ook een kwartfinale op het BK bij de seniores. “Ik klopte er A-speelster Marie Maesen, wat wel een verrassing was”, aldus nog Van Hauwaert. “Het was voor mij een vruchtbaar seizoen, ook al heb ik door de coronapandemie niet alles kunnen doen wat ik van plan was. Vooral het wegvallen van het Europees kampioenschap was sneu, want ik maakte er kans op twee medailles.”

Parijs

Begin dit jaar speelde Van Hauwaert nog bij TTC Zandvoorde, maar ze werd opgemerkt door de Parijse profclub Saint-Denis. “We kwamen snel tot een overeenkomst en het was de bedoeling dat ik er vanaf september wedstrijden zou spelen”, verklapt de Gouden Pallet-winnares. “De competitiestart werd er echter omwille van coronamaatregelen uitgesteld tot eind januari.”

“Hoe dat in zijn werk gaat? Het is de bedoeling dat ik in wedstrijdweekends op vrijdag de trein naar Parijs neem, om er die dag nog te trainen. Op zaterdagochtend wordt er ook getraind, waarna ik ’s middags competitiewedstrijden kan spelen”, stelt Van Hauwaert. “Zondag volgt een nabespreking en een sessie bij de kinesist. Het maakt dat ik een heel weekend in Parijs zou zijn, maar ik heb het geluk dat mijn ouders mij hard steunen en ik er niet alleen voor sta. Het is een unieke kans om veel bij te leren en mijn droom om me te kwalificeren voor de Spelen in 2024, die nota bene in Parijs gespeeld worden, levendig te houden”, besluit de Zandvoordse.