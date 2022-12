Beloften van Beerschot sluiten 2022 af als hekkensluiter: “Spelers blijven na elke tik goed reageren”

Vorig weekend verloor jong Beerschot nog de derby/zespuntenmatch tegen die andere staartploeg City Pirates. “Een gemiste kans, want we kwamen eerst op voorsprong en voetbalden best goed”, blikt Cederique Tulleners terug. “Desondanks blijven we niet hangen in de ontgoocheling. Zondag komt er tegen Bocholt een nieuwe kans. Da’s geen makkelijke opdracht, zeker omdat we een paar onbeschikbare spelers hebben, maar we hopen er toch op zijn minst een puntje te kunnen rapen.”

Tulleners blijft ervan overtuigd dat zijn jonge groep zich aan het einde van de rit zal kunnen redden. “We hebben sinds de competitiestart al stappen vooruit gezet. Qua algemeen spelniveau hebben we onze plaats in deze reeks. Alleen worden we nog af en toe gepakt op het gebrek aan ervaring. Wij moeten in de box nog iets scherper worden en onze laatste pass beter verzorgen. Als we dat er nog in krijgen, zal het wel loslopen.”

Examens

Volgens Tulleners blijft ook zijn spelersgroep strijdvaardig. “Het verrast me soms zelf hoe goed de jongens reageren als we een tik krijgen”, zegt de Kielse beloftentrainer. “Iedereen blijft keihard werken en er worden geen verwijten in het rond geslingerd. Ook de club blijft overtuigd van de meerwaarde van meespelen in een ‘volwassen’ competitie. Dit seizoen trainden er al regelmatig beloften mee met de A-kern. De ervaring in tweede nationale helpt die jongens om sneller het niveau van de eerste ploeg op te pikken.”

Heel wat spelers uit Beerschots beloftenselectie combineren voetbal met (hogere) studies en hebben dus een erg druk programma. “Sommige jongens hebben momenteel examens, andere in januari. Zij mogen in die periode al eens een training overslaan. Na Bocholt krijgt iedereen sowieso tien dagen vrij op de club. Dat geeft de gelegenheid om 2023 met opgeladen batterijen in te gaan”, besluit Cederique Tulleners.

Lees ook: meer voetbal tweede nationale B

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.