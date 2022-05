Beloften OHL volgend seizoen in eerste nationale, maar thuismatchen niet in Oud-Heverlee

Voetbal 1AMission accomplished. De U21 van OH Leuven komen volgend seizoen uit in eerste amateur, het derde niveau in België. Daarvoor was een gelijkspel tegen STVV voldoende. Omdat het veld op het oefenterrein van Oud-Heverlee niet voldoet aan de vereisten, wijkt OHL uit.

Leuven kwam al vroeg 0-2 achter tegen de Kanaries, maar dankzij aanvaller Arthur Allemeersch vochten ze zich terug naar een gelijkspel. De 20-jarige spits scoorde voor en na rust, en liet tussendoor nog een penalty liggen. OHL eindigt negende, maar omdat het hoger geklasseerde Sint-Truiden liet weten de beloften niet in de nationale reeksen te gaan laten spelen, schuift OHL een plekje op.

Zoek volgend seizoen echter niet naar de beloftenploeg op het oefencomplex van OHL in Oud-Heverlee. Ondanks de uitstekende accommodatie en tribunevoorzieningen, voldoet het complex niet aan de vereisten voor eerste amateur. De reden? Het veld is anderhalve meter te smal. Uitwijken naar Den Dreef is een (onwaarschijnlijke) optie, eerder wordt gekeken naar het veld van Tienen of Overijse. Die knoop wordt de komende weken doorgehakt.

Joren Dom

Er viel vorige week ook transfernieuws te rapen in Leuven. Joren Dom wordt gratis weggeplukt bij Beerschot. Coach Marc Brys was daar logischerwijs heel tevreden mee, zo zei hij op de persbabbel na een onderling partijtje afgelopen vrijdag. “Een speler die ik ken en al veel heeft bewezen. Het is een jongen met veel ambitie, die heel polyvalent is. Rechterflank, rechtsachter, centraal op het middenveld... Dat spreekt in zijn voordeel. En hij heeft scorend vermogen.”

Brys gaf al aan dat "persoonlijke ambitie” van sommige spelers een niet te negeren aspect was dit seizoen. De transfer van Dom, een speler die zich koste was kost smijt, is in dat opzicht een enorme meerwaarde. “Het is geen vingerwijzing naar iemand, maar soms ontbraken we iemand die de boel in brand kon steken. Met zijn inzet en fysieke verschijning doet hij dat vanzelf. Belgisch, slim, vrije speler... Wat moet je meer hebben?”

Komende vrijdag speelt OHL nog een laatste oefenwedstrijd, tegen KV Kortrijk. Daarna volgt een maand vakantie. Begin juni is het weer verzamelen geblazen voor het begin van de voorbereiding.

