Beloften KV Oostende verwikkeld in titelstrijd: “Ik schrik niet van onze kwaliteiten”

Momenteel staan Kurt Bataille en co op een derde plaats met 38 punten. Sint-Truiden staat op plek twee met 40 punten en Eupen heeft de leiding met 44 stuks. Alleen: ten opzichte van STVV en de Oostkantonners heeft KVO respectievelijk drie en twee inhaalmatchen tegoed. “Als we beide matchen winnen, komen we op een gedeelde leidersplaats”, berekende Bataille al. Maandag om 19.30 uur neemt KVO het op tegen... Eupen. Maar er zijn nog meer straffe statistieken: ze verloren nog geen enkele competitiematch, scoorden de meeste goals (49), hebben het beste doelsaldo (+30) en tellen de op twee na beste defensie. Ze staan ook in de kwartfinale van de Beker van België, tegen Sint-Truiden.

Rondsloffen

Of Kurt Bataille schrikt van die prestaties? “Eigenlijk niet. Deze spelersgroep beschikt over een kwaliteit om trots op te zijn. Waar ik wel verrast in ben, is dat de spelers die terugkeren van de A-kern zich keer op keer kunnen opladen voor matchen met de beloften. Hun mentaliteit is fantastisch. Een voorbeeld: Mo Berte viel prima in met een assist tegen Club Brugge (3-0), maar speelde bij de A-kern daarna geen minuut meer. Dat kan gebeuren. Maar dan komt hij met volle overgave weer matchen afwerken bij de beloften. Ik zie hier geen jongeren tegen hun gedacht rondsloffen.” De aanpak van Bataille en zijn staff (Nils Vanneste, Dirk Tratsaert, Robbe Vanden Abeele, Eva Romswinkel, Charles Thieren, Geert Peene, Guy Vallaeys en Michiel Jonckheere) loont. “We zitten er allemaal heel kort op en bieden een luisterend oor. Je moet er op blijven hameren dat honderd procent inzet vereist is om helemaal door te breken. Wie presteert voor zichzelf, presteert ook voor de groep.”

Speelminuten

De schitterende prestaties doen bij het grote publiek ook de vraag rijzen waarom al bij al een beperkt aantal jongeren speelminuten krijgen bij de sportief noodlijdende A-kern. Bataille begrijpt die vraag. “Maar laat me toch duidelijk stellen dat er een logisch verschil zit tussen de beloften en profs. Stel dat KVO op een veilige plaats stond in het klassement dan hadden meer jongeren allicht minuten gekregen. Nu is het alle hens aan dek. Moet je die jonge gasten dan voor de leeuwen gooien? Je moet daar voorzichtig mee zijn. Ook de omstandigheden moeten soms mee zitten.”

Eer

Tot slot: stel dat de beloften op 24 april – daags na de slotdag in de Jupiler Pro League – kampioen zouden worden, wat levert dat de spelers op? “We spelen puur voor de eer en een beloning van het keiharde werk van spelers en staff. Als team zitten we vijf tot zes dagen samen. Ook als zijn we ‘maar’ KVO, toch zou de titel een pluim op ieders hoed zijn. Dat is ook wat we de spelers inprenten: ze spelen voor trots, eer en het staat toch maar mooi op hun palmares, hé. Het zou een visitekaartje zijn in hun prille carrière.”