Beloften Beerschot kunnen maandag de titel pakken: “Plaatsje in tweede nationale is al zeker, maar we willen kers op de taart zetten”

“Op de voorlaatste speeldag verloren we voor het eerst in 21 matchen, op het veld van Moeskroen”, vertelt Benni Geerts. “Het maakt dat die slotspeeldag toch nog belangrijk is. Vanzelfsprekend willen we graag de kers op de taart zetten. Los daarvan is ons seizoen hoe dan ook geslaagd. Het doel was bij de eerste twee eindigen, wat ons volgend jaar een plaatsje oplevert in tweede nationale. Zo ver zijn we inmiddels al, want de derde in de stand (KV Oostende, red.) kan ons niet meer inhalen.”