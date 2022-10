Beloften Beerschot en kapitein Tomas Muyldermans treden zondag aan in Olympisch Stadion: “Hopelijk tekenen de supporters present”

Voetbal Tweede Nationale BDe beloften van Beerschot hebben hun draai gevonden in tweede nationale B, want na een mindere start pakten ze recent zeven op negen. Zondag gaat jong Beerschot tegen Turnhout opnieuw voor de winst. “Dat de match in het Olympisch Stadion wordt gespeeld, is een mooi extraatje”, zegt kapitein Tomas Muyldermans.

Normaal werkt Beerschot B zijn thuiswedstrijden af in Kontich, maar voor een handvol opdrachten wijkt men uit naar het Kiel. “Tegen Turnhout spelen we voor het eerst dit seizoen in het Olympisch Stadion”, glundert Tomas Muyldermans. “Da’s natuurlijk een mooi extraatje. Iedereen in onze ploeg kijkt er naar uit. Eind vorig seizoen speelden we ook al eens in het stadion. Toen kregen we de kans om tegen rechtstreeks concurrent Eupen de titel te pakken in de beloftencompetitie. Jammer genoeg verloren we, maar die avond was wel een hele speciale ervaring. Er waren heel wat supporters op afgekomen en zij zorgden voor een toffe sfeer. Hopelijk zijn de fans dit weekend opnieuw present.”

Voor de Beerschotaanhang is het misschien een goed moment om eens ‘en masse’ langs te komen, want de Kielse beloften zijn bezig aan een aardig reeksje. “In het begin van het seizoen was het wat wennen aan het grotemensenvoetbal”, vertelt Tomas Muyldermans, die bij Beerschot op de flank speelt. “Toen werden we af en toe gepakt op ervaring en op stilstaande fases. Maar we pikten snel één en ander op en haalden nu dus zeven op negen. Daarmee zitten we in de buik van het peloton. Het eerste doel voor dit seizoen is uit de degradatiezorgen blijven.”

Volledig scherm Tomas Muyldermans in actie bij de beloften van Beerschot. © Beerschot / RV

Bloedarmoede

Samen met zijn ploegmaats hoopt Tomas Muyldermans gestaag voort te kunnen groeien als voetballer. “In de voorbereiding mocht ik mee op stage met de A-kern. Dat smaakt naar meer. Vanzelfsprekend hoop ik op een dag een profcontract te kunnen versieren”, geeft de 21-jarige inwoner van Rijmenam aan. “Voorlopig combineer ik het voetbal met studies kinesitherapie in Antwerpen.”

Op dit moment is Muyldermans best tevreden met hoe de zaken aan het lopen zijn. Zeker omdat hij een tweetal jaar geleden maandenlang buiten strijd was met aplastische anemie. “Da’s een vorm van bloedarmoede die vergelijkbaar is met leukemie”, legt de jonge Beerschotter uit. “Dankzij een stamceltransplantatie en chemotherapie kwam ik er weer bovenop. Uiteraard heb ik in die moeilijke periode wel eens getwijfeld of ik nog ooit op niveau zou kunnen voetballen, want ik was na de minste inspanning meteen doodmoe. Maar intussen ligt die miserie achter mij en kan ik weer alles wat ik voor de ziekte kon.”

