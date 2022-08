Beloften Antwerp zetten eerste stapjes in Eerste Nationale: “Behoud verzekeren moet eerste doelstelling zijn”

Hoe kijken jullie het avontuur in Eerste Nationale tegemoet?

Stef Wils: “Voor ons is het een beetje een stap in het onbekende. Het is een nieuw gegeven, omdat het een ‘volwassen’ competitie is. Je kan stijgen en dalen en dat brengt een heel andere wedstrijdbenadering met zich mee. Op zich is het wel spannend.”

Hoe klaar zijn jullie?

Gill Swerts: “In de voorbije jaren speelden we ook al oefenmatchen tegen ploegen uit Eerste en Tweede Nationale. Maar een vriendschappelijke wedstrijd is natuurlijk nog iets anders dan één in competitieverband. We gaan nu iedere week spelen voor de premies en de punten. Verder komt er wat meer media-aandacht bij kijken. Dan is de vraag: hoe gaan onze spelers daar mee om? Dat kan je op dit moment moeilijk inschatten. Ik kan wel zeggen dat we tevreden zijn over de voorbereiding.”

Is jullie kern vergelijkbaar met die van vorig seizoen?

Wils: “Het grootste deel van de kern is behouden. Verder hebben we gerichte externe versterking gezocht. Op dit moment zijn er drie jongens van buitenaf bij gekomen. Plus ook een paar spelers die zijn overgekomen van de U18.”

Jullie trainen overdag en niet ’s avonds.

Swerts: “We wilden een professionele werking neerzetten. Tachtig procent van onze selectie heeft ook een profcontract. Nu hebben we de mogelijkheid om al eens een trainingssessie voor en na de middag in te lassen. In Eerste Nationale is dat geen overbodige luxe, want je komt verschillende ploegen tegen die ook op professionele basis werken.”

Naast jullie jonge talenten maakt ook de 36-jarige Maxime Biset deel uit van de kern. Wat is zijn rol?

Wils: “Max kan opdraven als wij het nodig achten. Verder is Max ook lid van de technische staf. Hij is verantwoordelijk voor de stilstaande fases.”

Swerts: “Met al zijn ervaring heeft Max zijn aandeel in de kleedkamer. Maar het zal van week tot week te bekijken zijn of hij al dan niet speelt. Op zich mogen we tien spelers ouder dan 23 in onze selectie hebben, maar op ons wedstrijdblad mogen we er telkens slechts één zetten.”

Wils: “Onder bepaalde condities kan er iemand van de A-kern een officiële wedstrijd spelen met ons.”

Volledig scherm Ex-profvoetballers Stef Wils en Gill Swerts trainen de beloften van Antwerp. © Kristof De Cnodder

Communiceren jullie dagelijks met hoofdtrainer Mark van Bommel, of hoe werkt dat?

Swerts: “We communiceren vooral met de staf van de A-kern. Niet enkel met Mark van Bommel, maar ook met zijn assistenten. Met Andries Ulderink hebben we bijvoorbeeld bijna elke dag contact. De deur staat altijd open. Een paar dagen voor elke wedstrijd proberen wij te polsen welke mannen van de A-kern in aanmerking zouden kunnen komen voor de U23. Die wisselwerking loopt vlot.”

Een paar jonge gasten hebben in de voorbije weken en maanden al vaak met de A-kern getraind. Dat kunnen jullie alleen maar toejuichen, neem ik aan?

Wils: “Voor spelers als Arthur Vermeeren, Zeno Van Den Bosch en Laurit Krasniqi is het een meerwaarde dat zij met de grote jongens kunnen trainen. De intensiteit ligt daar toch nog wat hoger.”

Swerts: “Uiteindelijk is dat ook de insteek van de academie. Dat kan soms in ons nadeel uitdraaien, als je kijkt naar resultaten in de competitie, maar wij moeten jongens opleiden en afleveren aan de A-kern.”

Omgekeerd zijn er ook een paar oudere ‘afvallers’ uit de A-kern naar de beloften gestuurd. Hoe gaan die met die situatie om?

Wils: “We hebben daar geen klagen over. Zijn er soms moeilijke momenten bij die jongens? Uiteraard, da’s ook logisch. Maar die spelers komen met de juiste mindset en focus naar de training. We kunnen daar geen negatief woord over zeggen.”

Swerts: “Ik zou zelfs zeggen: integendeel. Zij trekken het niveau op training omhoog en onze jongeren pikken aan.”

Wanneer is het seizoen straks geslaagd voor jullie?

Swerts: “Resultaten behalen en het verder ontwikkelen van individuele spelers moet hand in hand gaan. Qua resultaat is ons seizoen geslaagd als we in Eerste Nationale kunnen blijven. Dat moet de eerste doelstelling zijn. Antwerp is een club in ontwikkeling. Dan vind ik wel dat we met onze U23 moeten proberen te overleven op dit niveau. Het is een mooie uitdaging, die we zeker niet uit de weg gaan.”

Wils: “Je wil ook continuïteit hebben, de zelfde kansen bieden aan de talenten die hier achter komen. Ook de U15 en U16 van dit moment moeten de mogelijkheid krijgen om zich via dit tweede A-elftal verder te ontplooien.”

Op termijn mikt de club wellicht zelfs hoger, durf ik denken.

Wils: “Ja, maar je moet stap voor stap gaan. Grootspraak is nu niet op zijn plaats. Vergeet niet dat de jeugd van Antwerp pas vorig seizoen voor het eerst op Elite 1 niveau heeft gespeeld. Volgens ons plan ga je jaar na jaar progressie zien in de jeugdploegen en dat gaat dan ook mee evolueren naar boven toe.”

Jullie gaan jullie thuismatchen afwerken in het stadion van Lierse. Dat heeft toch wat meer dan een gewoon jeugdveld.

Swerts: “Absoluut. Ook op verplaatsing gaan we in mooie stadions terecht komen, wat voor een bijkomende prikkel zorgt. Het moet een boost geven. Heel wat jongens waren toe aan die stap.”

Wils: “En de verwachting is dat we voor meer supporters gaan voetballen. Hoeveel volk er precies zal komen opdagen, is moeilijk in te schatten. Dat zal wat samenhangen met de resultaten.”

Swerts (tot HLN): “Als jij hier een leuk artikel van maakt, komen er misschien sowieso al wat nieuwsgierigen opdagen (lacht).”

