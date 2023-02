Beloften Antwerp putten moed uit eerste zege in drie maanden: “Binnenkort ook bevestigen in zespuntenmatchen”

Voetbal Eerste NationaleNa tien matchen zonder zege konden de beloften van Antwerp vorig weekend nog eens de drie punten op zak steken. “De ontlading was groot”, zeggen trainers Gil Swerts en Stef Wils. “Nu willen we in de komende weken bevestigen tegen een paar rechtstreekse concurrenten.”

In de maanden september en oktober sprokkelden de Antwerpse beloften best veel punten en op een gegeven moment stonden ze zelfs zesde in eerste nationale. Nadien volgde een 3 op 30 en gleed rood-wit stilaan af richting gevarenzone. De 2-0-winst tegen OH Leuven B van vorig weekend was dus welgekomen.

“De ontlading bij spelers en staf was groot. Dat kon je na de match op het veld en in de kleedkamer zien”, blikt Stef Wils terug. “In de weken voordien waren de resultaten teleurstellend en dan moet je je elke week weer zien op te laden. Omdat verschillende ploegen onderaan het klassement punten begonnen te pakken, was het nodig dat wij ook nog eens konden winnen. Hopelijk kunnen we daar in de komende weken een vervolg aan breien. In de komende maand kijken we een paar rechtstreekse concurrenten voor het behoud in de ogen. In de heenronde lieten we in dat soort wedstrijden iets te veel punten liggen. Nu wordt het zaak om ook in die matchen te oogsten.”

Zestienjarige doelpuntenmakers

Het feit dat enkele jongeren (met Arthur Vermeeren op kop) dezer dagen permanent in de selectie voor de A-kern zitten, wil de technische staf van de beloften niet inroepen als excuus. “Dat zou te makkelijk zijn”, zegt Gill Swerts. “Voor mij was dat trouwens niet de hoofdreden van de mindere resultatenreeks. In de voorbije periode waren we ook regelmatig de betere ploeg, alleen ontbrak het ons wat aan scorend vermogen. Zondag konden twee zestienjarigen, Gerard Vandeplas en Milo Horemans, hun goaltje meepikken. Ook in de categorieën onder de beloften zit nog veel talent klaar. Door de blessurelast in de A-kern en het doorschuiven van een paar beloften krijgen een paar nog jongere spelers nu hun kans.”

Voor Antwerp begint aan een reeks zespuntenmatchen gaat men dit weekend eerst op bezoek bij het tweede gerangschikte Club Luik. “Een interessante test”, vindt Stef Wils. “Luik heeft een vrij grote en fanatieke aanhang. Voor heel wat van onze jongens wordt het een eerste optreden voor zo veel volk. Alleszins gaan we die wedstrijd met een open blik tegemoet. Thuis klopten we Luik, dus ook nu geloven we in onze kansen.”

Nuttige tussenstap

Afronden doet Gill Swerts met een woordje over de jeugdproducten die in de afgelopen periode mochten proeven van de eerste ploeg. “Niet alleen voor ons is dat een opsteker, het is iets waar heel de academie trots op mag zijn”, aldus Swerts. “Eerlijk is eerlijk: zonder al die afwezigen bij de eerste ploeg zouden onze jonge gasten wellicht niet zo snel hun kans hebben gekregen. Maar je moet het hen wel nageven dat ze die kans hebben gegrepen. De tussenstap in eerste nationale bewijst daarbij zijn nut.”

