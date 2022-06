Beloften Antwerp gaan hun thuismatchen spelen op het Lisp

Voetbal 1B/Eerste nationaleDe beloften van Antwerp, die volgend seizoen in eerste nationale zullen aantreden, gaan hun thuismatchen afwerken in het Lierse Herman Vanderpoortenstadion. Antwerp en Lierse Kempenzonen bereikten daaromtrent een akkoord.

Vorig seizoen speelden de Antwerpse beloften hun competitiematchen in Nijlen. Maar nu de tweede ploeg van Antwerp in eerste nationale aan de slag gaat, vond men het bij de Great Old toch opportuner om te verhuizen naar een wat grotere voetbaltempel. De eigen Bosuil bleek echter geen optie. Het Vanderpoortenstadion op het Lisp wordt de nieuwe uitvalsbasis voor de U23 van Antwerp. Tijdens Antwerps wedstrijden zullen enkel de hoofdtribune en het bezoekersvak worden opengesteld. Rood-wit zal het stadion gebruiken in de weekends dat Lierse op verplaatsing speelt.

Bij Lierse reageert men verheugd op de samenwerking. “Voor de verdere ontwikkeling van onze club is het belangrijk dat onze infrastructuur optimaal wordt benut. Dat verhoogt de economische rendabiliteit”, benadrukt Lierses voorzitter Luc Van Thillo, die overigens een verleden bij Antwerp heeft. “Nadat we eerder met de Belgische voetbalbond een akkoord konden sluiten voor drie wedstrijden van de Red Flames is dit een volgende overeenkomst met een externe partner. Naar aanleiding van de komst van de Flames hadden we al een extra investering gedaan in onze grasmat. We gaan er ook alles aan doen om het veld ook in de rest van het seizoen in een goede staat te houden.”

Teunen verlengt

De huurovereenkomst met Antwerp loopt (voorlopig) één jaar. Bij Lierse maakt men er overigens geen geheim van dat men in de toekomst nog veel meer rendement uit het stadion wil gaan halen. Zo broedt de club op (ver)bouwplannen voor de tribunes. Verder is het de bedoeling dat er op termijn kunstgras komt te liggen in het Vanderpoortenstadion, waardoor ook eigen jeugdploegen er zouden kunnen trainen en wedstrijden spelen.

In de marge van de stadionverhuur viel er ook nog wat sportief nieuws te rapen op het Lisp. Zo verlengde de 19-jarige middenvelder Cel Teunen zijn aflopende contract met één seizoen. Nijlenaar Teunen werd opgeleid bij Lierse zelf en bij de Nederlandse topclub PSV. In de slotmatch van de voorbije competitie debuteerde Teunen in de eerste ploeg.

