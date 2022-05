Beloften Antwerp, Beerschot en KV Mechelen mogen zich gaan meten met grote jongens: veel derby’s in het vooruitzicht in tweede nationale

Zoals geweten worden vanaf komend seizoen vier beloftenploegen van profclubs ingeschoven in 1B, vier in eerste nationale en zes in tweede nationale. Daarbij zijn ook drie Antwerpse U21-teams. Om te beginnen is er Antwerp. De jonge Reds eindigden in de voorbije campagne op een tiende plaats in de A-reeks van de beloften. In principe gaf dat recht op een plekje in tweede nationale, al is er een kans dat het alsnog eerste nationale wordt. Cercle Brugge, dat negende werd, zou overwegen om zijn ticket voor eerste nationale af te staan.