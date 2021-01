Belofte Yentl Bekaert grijpt naast WK-selectie: “Regelmatig seizoen, maar zonder uitschieters”

In Hamme krijgt laatstejaarsbelofte Bekaert zaterdag de kans het ongelijk van bondscoach Sven Vanthourenhout te bewijzen. De 21-jarige veldrijder uit Passendale kreeg maandag een bericht van de Belgische selectiebaas en dinsdag telefonisch verduidelijking. “Nog voor de selectie maandag rond 14 uur bekend werd gemaakt wist ik dat ik er niet bij was”, verduidelijkt Bekaert. “De bondscoach had me een berichtje gestuurd. Om te verduidelijken belde hij me dinsdag op. Sven Vanthourenhout heeft gelijk dat een uitschieter in mijn resultaten ontbreekt. In mijn uitslagen zit een constante, geen piek.”

Brief te snel gelezen

Vanthourenhout voerde nog twee elementen aan waarom hij Bekaert bij de invallers voor Oostende zette. “Hij vindt dat het parcours van het WK niets voor mij is”, gaat de pion van de Trek Baloise Lions verder. “Daar ga ik niet mee akkoord. De bondscoach maakte me ook duidelijk dat ik geen enkele nationale training bijwoonde. Voor de start van het veldritseizoen kregen we een brief van de federatie. Wellicht heb ik dat schrijven iets te snel gelezen. Ik heb die nationale trainingen gemist. In november ben ik opnieuw beginnen studeren. Vaak had ik op woensdag les. Waardoor ik ook niet altijd aanwezig was op de trainingen van mijn team. Ik had die brief met meer aandacht moeten lezen. Het is jammer dat Sven Vanthourenhout mij in de loop van het seizoen geen enkele keer aansprak over mijn afwezigheid.”

Examens achter de rug

Eén zaak is duidelijk: de bondscoach communiceert met de jongens die een WK-selectie hadden verwacht, maar er naast pakken. Bekaert, die woensdag zijn laatste tussentijds examen (elektronica) afwerkte, hoopt in de Flandriencross zaterdag in Hamme iets te laten zien. “Dat parcours ligt me want gevarieerd met technische stroken en enkele lange rechte stukken”, blikt Bekaert vooruit naar de derde laatste manche van de X²O Badkamers Trofee. “Door de regen zal het misschien wel iets vettiger liggen dan in de jaren dat de veldrit in Hamme in november werd georganiseerd.”