Belofte Warre Vangheluwe wint verrassend Kemmel Koerse: “Ongelooflijk, ik heb nooit durven denken hier te winnen”

wielrennen vrouwen elite Marieke de Groot animeert eerste rit Baloise Ladies Tour: “Ook volgend jaar willen we met Isorex op de startlijst”

Marieke de Groot (36) verdiende in de eerste rit van de Baloise Ladies Tour de prijs van de strijdlust. De Nederlandse uit Leupegem (Oudenaarde) animeerde in Olsene het eerste deel van de etappe en start vrijdag in Herzele in de gele rushestrui.

15 juli