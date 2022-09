Belofte Lorenz Van de Wynkele naar continentale team Lotto-Dstny: “Ik voel dat er nog veel rek op zit”

“Ik had een heel positief gesprek met Kurt Van de Wouwer en twijfelde niet om deze overstap te maken”, vertelt Van de Wynkele, dit seizoen in dienst van het continentale Team Elevate p/b Home Solution Soenens. “Het beloftenteam van Lotto-Soudal zet volgend jaar de stap naar het continentale niveau. Een stap voorwaarts dus. Voor mij wordt 2023 een belangrijk jaar. Volgend seizoen moet het gebeuren. Ik voel dat er nog veel rek op zit, ik kan nog gedisciplineerder worden. Voor mij het belangrijkste is dat ik een winter zonder zorgen doormaak.”

Want dat was in de winter 2021-23 niet het geval. Door een knieletsel moest hij de voorbereiding onderbreken. Waardoor hij de start van het seizoen miste. “Volta Limburg Classic was begin april mijn eerste UCI-wedstrijd”, weet Van de Wynkele nog goed. “Ik raakte ook twee maal besmet met corona. Dat heb ik vrij lang meegedragen. De laatste weken gaat het weer goed.”

Chasse patate

Van de Wynkele werkte woensdagnamiddag in Oudenburg een winderige Memorial Danny Jonckheere, een nationale interclub, af. Toen een drietal ronden voor het einde vijf renners (met ploegmaat Obie Vidts) naar drie koplopers snelden probeerde hij solo dat gaatje te dichten. Het werd een ‘chasse patate’. “Misschien was ik iets te zelfzeker dat ik in mijn eentje dat gaatje kon dichten”, vermoedt hij. “Ik kwam tot op een zestal seconden van de acht leiders. Op een grote baan waar de wind pal op de neus zat trokken ze in de kopgroep nog eens door. Daar brak, ook mentaal, de veer. Ik had wellicht iets te laat gereageerd of ik had beter een renner meegenomen.”

Van de Wynkele viel terug naar de eerste grote groep, raakte vrij snel hersteld en deed in de slotkilometers een poging om negende te worden. “Ik probeerde via een late demarrage de spurt te ontlopen, maar werd in de laatste rechte lijn door drie snelle mannen geremonteerd”, aldus de pupil van trainer Ivan De Schamphelaere.

