Belofte Julian Siemons rijdt zondag BK bij profs: “Mijn doel bereikt als ik top twintig haal”

VELDRIJDEN BELOFTENAls eerste mocht Julian Siemons (21) het shirt van het nieuwe Van den Plas-Hepa CT showen. In Gullegem werd hij veertiende. De belofte uit Zoersel neemt zondag deel aan het BK veldrijden in Meulebeke. Bij de profs hoopt hij de top twintig te halen.

Julian Siemons, begin dit seizoen winnaar van de B-cross in Kasterlee, wist al een tijdje dat hij niet bij AA Drink Young Lions kon blijven. Hij stampte zelf een team uit de grond. “Jonas, eigenaar van fietsenwinkel Van de Plas in Zoersel, nam dat werk op zich”, verduidelijkt Siemons. “Hij is hoofdsponsor samen met Hepa, het las- en constructiebedrijf van de vader van belofte Joche Herreygers. Ook elites Nick Peers en Maarten Van Stayen maken deel uit van ons team.”

Gullegem

Van de Plas-Hepa telt vier renners. De enige die in het veld in actie kan komen, is Julian Siemons. Omdat hij 38 UCI-punten heeft. “Mijn ploegmaats hebben geen punten en kunnen niet crossen”, gaat de laatstejaarsstudent office-management voort. “In Gullegem kon ik voor het eerst in de nieuwe outfit in competitie komen. Met een veertiende plaats was ik redelijk content. Ik werd vijfde belofte, onder meer voorafgegaan door Thibau Nys en Emiel Verstrynge, twee eerstejaarsbeloften die vorig jaar op het WK veldrijden voor junioren goud en brons haalden. Ook tweedejaarsbelofte Joran Wyseure, een kandidaat voor een WK-selectie, eindigde voor mij.”

Toch BK U23?

Ook die jonge crossers nemen zondag deel aan het BK veldrijden voor profs. Julian Siemons staat op de ranking 27ste Belg. Aan Meulebeke bewaart hij goeie herinneringen. In oktober 2016 werd hij er bij de junioren derde na winnaar Pieter-Jan Vliegen en Florian Vermeersch, intussen prof bij Lotto-Soudal. “Maar het BK-parkoers ziet er helemaal anders uit dan wat we de voorbije jaren in Meulebeke gewoon waren”, weet laatstejaarsbelofte Siemons. “Haal ik de top twintig, dan heb ik mijn doel bereikt. Ik heb naar deze periode toegewerkt. Uiteraard is het jammer dat er voor beloften geen apart kampioenschap is.”

“Gelukkig krijg ik de kans om crossen te rijden. Nieuwelingen en junioren kunnen dat helemaal niet”, besluit Siemons. “Hopelijk is er zaterdag 6 februari in Middelkerke een BK voor beloften. Dan is er deze winter toch één cross in eigen categorie.”

